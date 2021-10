Alerta por nuevo hallazgo de un cuerpo en el río Cauca a la altura de Caldas

Nuevamente encontraron un cuerpo sin vida en aguas del río Cauca, a su paso por el departamento de Caldas. En esta ocasión la comunidad de la vereda San José, jurisdicción de Manizales, rescató un cadáver en alto estado de descomposición y alertó a los organismos de socorro para que pusieran el caso en conocimiento de las autoridades pues el cuerpo tenía evidentes signos de violencia.

“Notamos que el cuerpo que estaba allí y que no tenía un miembro superior, no tenía cabeza, de todas maneras, esta persona según parece había sido decapitada, pero no tenemos otras indicaciones pues el cuerpo ya estaba en avanzado estado de descomposición y fue recuperado por la comunidad del sector de San José”, relató el Coordinador de Bomberos Irra, Hernán Hernando Morales.

El cuerpo fue trasladado por las autoridades a las instalaciones de Medicina Legal en Manizales para la respectiva inspección técnica donde se está a la espera de establecer la identidad y las causas de la muerte de este que se convierte en el primer cuerpo hallado en el mes de octubre en el cauce Cauca, pero que es el noveno encontrado en menos de dos meses en el mismo afluente.

Ante esta preocupante tendencia las autoridades del departamento de Caldas, adelantan las investigaciones de rigor para establecer por qué están apareciendo tantos cadáveres en el río Cauca, muchos de ellos con heridas, mutilaciones y evidentes signos de violencia. De acuerdo con el secretario de Gobierno de Caldas, John Jairo Castaño Flórez, se ha podido establecer de manera preliminar que los cadáveres encontrados, en su mayoría no están relacionados con hechos delictivos registrados en el departamento, pues al parecer descienden por el caudal del río, procedentes de Risaralda y Valle del Cauca.

“Tenemos que comunicar que vamos a estar muy atentos y pendientes a los resultados de la identidad de estos cuerpos adicionales, indiciariamente podemos establecer que son cuerpos que no están o que no tienen arraigo en el departamento de Caldas, que pueden tener arraigo en otros departamentos como lo es Valle del Cauca y Risaralda; sin embargo, seguiremos muy pendientes y atentos desde Caldas con todas las autoridades para establecer si se están presentando algunos hechos que puedan generar peligro a la integridad física de la comunidad caldense, poder reaccionar de manera rápida”, indicó Castaño Flórez.

Este es el recuento de los últimos hallazgos:

10 de septiembre: Un cuerpo apareció flotando entre Irra y La Felisa – Río Cauca.

12 de septiembre: Cuerpo de mujer en avanzado estado de descomposición en zona rural de Belalcázar – Río Cauca.

17 de septiembre: Un cuerpo en avanzado estado de descomposición en la vereda El Retiro de Arauca (Palestina) – Río Cauca.

24 y 25 de septiembre: Tres cuerpos aparecieron en el río Cauca. Un hombre y una mujer en zona rural de Palestina y uno más, el cuerpo de un hombre, cerca de la vereda Tapias Neira.

27 de septiembre: Cuerpo de sexo masculino en avanzado estado de descomposición en zona rural de Anserma – Río Cauca.

28 de septiembre: Cuerpo decapitado y desmembrado de sexo masculino en zona rural del municipio de Marmato a orillas del Río Cauca.

9 de octubre: Cuerpo decapitado y desmembrado de sexo masculino en vereda San José, zona rural de Manizales.