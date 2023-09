Altas temperaturas tienen el jaque la producción de cebolla en Pereira

Las altas temperaturas, por encima de los 30 grados, que viene registrando Pereira desde hace varias semanas, han afectado severamente los cultivos de cebolla larga en los corregimientos de La Bella y La Florida.

Allí denuncian los campesinos que el color amarillo que está teniendo la hortaliza por el calor, ha bajado el precio del rollo de 50.000 a 25.000 pesos.

Indican los pequeños cultivadores de cebolla, como Óscar Ocampo, que incluso han tenido que despedir trabajadores por la baja en la producción.

“En los predios donde había siete trabajadores ahora escasamente hay uno, debido a la baja que estamos teniendo en la producción de la cebolla por el calor que golpea todos los días el cultivo, nos preocupa que al no poder vender el producto podamos pasar muchas necesidades, pues el precio que nos están dando en las plazas de mercado por la mala calidad de la cebolla, no hace en estos momentos rentables este negocio agrícola, existen personas que incluso han dejado abandonados sus sembrados, porque no paga arrancar lo que hay, pues la cebolla presenta un color amarillo que no la hace atractiva para la venta”, aseguró Ocampo.

Explican finalmente los productores de cebolla de Pereira que, de persistir la ola de calor, las consecuencias serian nefastas, pues haría el cultivo inviable, teniendo en cuenta que el clima promedio para este es de 24 grados.

Cabe recordar que recientemente el director de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Carder, alertó sobre el desabastecimiento que estaban presentando el 30% de los acueductos rurales en el departamento, por efecto del fenómeno del niño, agravando aún más la situación de miles de campesinos de esta zona del país.