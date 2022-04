Amenazan a exlíder de la 'Primera Línea' en Pereira

Continúan las presiones contra el líder de la 'Primera Línea' de Risaralda y quien se convirtió en activista social en Pereira, Christian Orrego, más conocido como Mao Orre, una vez más fue objeto de graves amenazas contra su vida.

El hecho fue denunciado en esta parte del país, cuando se conoció que Mao Orre recibió una llamada telefónica donde nuevamente ponen en riesgo su vida, señalándole que van a asesinarlo si continúa con sus denuncias y actividades sociales, lo cual lo tiene muy preocupado por el calibre de las expresiones usadas en esta ocasión.

“La noche anterior volvimos a recibir una vez más amenazas de muerte y en esta ocasión fueron demasiado fuertes, en esta llamada me manifiestan que no debo estar en ningún medio participativo, ni en ninguna columna periodística, pero además que debo alejarme de todo el trabajo social que venimos realizando, para no buscar que me exploten, que me asesinen”, señaló Mao Orre.

Según este líder social pereirano, lamentablemente en Colombia no se necesita ser de uno u otro partido político o corriente ideológica para estar en peligro, “solo se necesita ser un líder social para tener la lápida colgada en el cuello”.

“Acá el problema es que no se necesita ser ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda, los líderes sociales podemos ser de cualquier bando político o incluso no tener afinidad con ninguno, pero ser líder social, ya es casi que firmar un acuerdo de muerte en Colombia”, manifestó el líder de la 'Primera Línea' de Risaralda.

Sin embargo y a pesar de estas graves amenazas, Mao Orre continúa firme en su propósito de denunciar lo malo y no “comer callado”, pues señaló que “la ética es una sola, no podemos acolitar lo malo porque si lo hacemos así entonces nos perdonan la vida, no; es muy triste vivir de esta manera en nuestro país”.

El líder social les recordó a las autoridades que esta no es la primera vez que denuncia amenazas contra su vida, pues de hecho ya van varias sólo en los últimos cinco meses, por lo que les manifestó que no quiere ser solamente una cifra más ya que “hasta la fecha no hay responsables ni nada, esto simplemente va pasando como si nada”.

Finalmente, Mao Orre indicó que hacía “responsable a la Unidad Nacional de Protección para que se manifiesten con una seguridad más acorde a la problemática que estamos viviendo junto a mi familia, por ser un líder social; también a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación, porque es de verdad que necesitamos encontrar a los responsables de estas amenazas, no que sean una cifra más para guardar en un computador o en un escritorio”.

Cabe recordar que ya en el pasado incluso Mao Orre ha recibido mensajes intimidantes donde le han enviado fotos y la ubicación por mapa de las casas donde vivió en algún momento y donde también en algún momento vivió su mamá, por lo que tuvo que tomar medidas de precaución, ante el riesgo de recibir un atentado incluso en su propio hogar.