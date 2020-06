Amenazan a veedores campesinos en Risaralda por denunciar irregularidades

Elkin Díaz es un campesino de Guática miembro de la Veeduría Pública del municipio, la cual denunció ante la administración local que se estaba cobrando un monto a los productores rurales para darles por escrito una autorización que les permitiera vender sus cosechas en los cascos urbanos aledaños, a pesar de que el abastecimiento de alimentos está contemplado como una de las excepciones al decreto de aislamiento nacional desde sus inicios.

“Lo que pasa es que acá en el municipio se había instalado la necesidad de sacar un permiso en la Administración municipal para la venta de productos agrícolas. Trasladaban a la Notaría donde tenía que dar una declaración extrajuicio que valía $ 23.000 para que le dieran el permiso”, indicó el campesino.

Frente a la irregular situación Díaz afirmó que, “fuimos y miramos el tema y en la Notaría dijeron que se sacaba el documento porque la persona insiste, pero que a la larga no sirve de nada porque esa excepción está dada en el decreto del Estado. Eso fue lo que nosotros denunciamos”.

Adicionalmente, desde la Veeduría ciudadana también notificaron a las autoridades que, “se habría cerrado una vía y que nosotros no le veíamos sentido que fuera una vía rural campesina, porque estamos exigiendo es que se haga un control, no un retén”, señaló el líder social en vista de que no se vigila que los habitantes de las zonas veredales de Guática no salgan, ni ingresen con síntomas asociados a la Covid-19.

Este último caso, según Díaz, fue la gota que rebosó la copa, a tal punto que él junto a otro compañero y sus familias están siendo víctimas de amenazas contra sus vidas.

“Sacaron dos memes en las redes sociales diciendo que supuestamente nosotros hicimos quitar el retén que hay a la entrada del pueblo y que por eso el Covid-19 va a llegar al municipio y que de ser así, nosotros somos los responsables y nos morimos”, narró el vocero de la Veeduría.

De acuerdo con Elkin Díaz, “en una publicación de esas ya colocaron los nombres míos y de un amigo mío que se llama Alberto Cano. Eso ya lo intimida a uno, los hijos míos vieron eso y me llamaron llorando”.

El veedor guatiqueño indicó que ya ha puesto en conocimiento de las autoridades la situación, “están buscando la procedencia y vienen a hacerme acompañamiento los de la Sijín”.

Pero de igual forma, señaló que teme por el bienestar y seguridad de ellos y sus familias.

Estas amenazas se suman a las recientemente denunciadas por parte de líderes sindicales y directivos bomberos en la ciudad de Pereira, una problemática que continúa aumentando en Risaralda y que ha encendido las alarmas de las autoridades en el departamento.