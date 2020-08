Arresto al alcalde de Manizales no está en firme: Secretaría Jurídica

A través de la Secretaría Jurídica, la Alcaldía de Manizales se refirió al fallo de un juzgado que ordena un arresto de tres días para el alcalde Carlos Mario Marín y su secretario de Servicios Administrativos, Jhon Alexánder Alzate, por negarse a reintegrar a un funcionario y aclaró que esa sentencia no está en firme.

Daniel Quiceno, orientador de los asuntos jurídicos de la administración municipal, dijo que promoverá una solicitud de nulidad de ese fallo, al argumentar que el funcionario no fue despedido durante la pandemia y que además perdió el concurso de méritos de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

La reacción se da a raíz de la decisión del Juzgado Primero de Ejecución Civil Municipal, que declaró que el alcalde de la capital caldense Carlos Mario Marín y su secretario de Servicios Administrativos, Jhon Alexánder Alzate, incurrieron en desacato a una tutela a través de la cual se solicitó se reintegrara a la Administración municipal a uno de sus funcionarios.

La tutela fue presentada por Marino Morales Giraldo, quien manifestó que fue retirado de su cargo en la secretaría de Planeación de la Alcaldía y que, en consecuencia, le habían violado los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, es decir, el derecho de todo trabajador a no ser despedido, en razón de una situación de vulnerabilidad, al mínimo vital y a la seguridad social.

En las consideraciones el juzgado dijo lo siguiente:

"El Municipio de Manizales, a la fecha, no ha dado cumplimiento al fallo de tutela de primera instancia proferida por este despacho el 04 de Mayo de 2020, vulnerando de esta manera los derechos constitucionales fundamentales al señor Marino Morales Giraldo ya que no han cumplido con su reubicación".

Sostuvo que si bien es cierto que a Morales le fue terminado su vínculo contractual con la Alcaldía, en razón a la convocatoria pública No 691 centro oriente, realizada por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) para proveer cargos en vacancia definitiva de la Alcaldía de Manizales, también lo es que a Morales Giraldo le fue tutelado el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital y seguridad social; con lo cual, era labor de la Alcaldía municipal, adelantar las acciones tendientes para su reubicación, pero nada ha hecho en ese sentido.

Hace notar el juez que la aceptación de la no reubicación, fue expuesta por la Alcaldía de Manizales, precisando que está en la imposibilidad jurídica de acatar el fallo de tutela, “dado que no se tienen los cargos vacantes de técnico operativo Código 313, Grado 06 para vincular al señor Morales Giraldo”, es decir, que en la actualidad dentro de la planta de personal del Municipio no existe disponibilidad de vacantes para nombrarlo en un cargo con esas específicas características.

"Sin embargo, no puede pasarse por alto como lo pretende hacer la Administración que la orden de tutela no circunscribió ni limitó su reubicación a la existencia de una vacante en un cargo idéntico en el que se encontraba laborando el señor Marino Morales al momento de su desvinculación, sino que ordenó reubicarlo de manera inmediata a la existencia de una vacante en un cargo “de similares características y remuneración” al que ocupaba",, se indica.

Sostiene además que "de suerte que bien pudo, puede y está en la obligación de reubicarlo en otro cargo, que no tenga exactas condiciones al que desempeñaba, inclusive en otro empleo, sin que necesariamente se le reconozca el mismo salario que devengaba, sino uno, de similares condiciones, esto es, lo más semejante posible al que percibía por el cumplimiento de sus funciones", explica el fallo.

Así las cosas, el juzgado impuso un arresto de tres días para ambos funcionarios que deberán pagar en el comando de la policía de la ciudad y una multa de 2 millones 633 mil pesos a cada uno.

Advirtió el juzgado que, el cumplimiento de estas sanciones, no los exime de la obligación de reubicar a Marino Morales Giraldo.

La Alcaldía insistió en que promoverá una acción de nulidad del trámite incidental, toda vez que se hizo una solicitud probatoria que no fue acatada ni decretada por un juez constitucional.