Aumenta deserción escolar en Risaralda: en cinco años se han cerrado más de 130 salones

Según cifras del Ministerio de Educación Nacional y el Sistema Integrado de Matrículas (Simat), en 2020 se matricularon 49.048 estudiantes, mientras que cifras de febrero del año 2024, se matricularon 45.851. Es decir, 3.197 estudiantes menos.

Según el investigador y analista Walter Benavídez, los gobiernos nacional y departamental están más interesados en la construcción de sedes educativas, en la consecución de planta de profesores y rectores y desconocen el aumento en la deserción escolar.

Lea también: Por celos, hombre asesinó a madre e hija en Dosquebradas

“Para qué hacer más colegios si hace cinco años venimos para abajo, pero a nadie le interesa. Solo les interesa comprar computadores, construir megacolegios, pero nadie mira las estadísticas, son muchas causas, el desplazamiento forzado, el desplazamiento por trabajo, el cambio de pareja (...) no hay respuestas a una problemática que no es solo local si no a nivel nacional y mundial”, señala el analista.

Según Benavídez, en un caso hipotético en el que en un salón hay 30 estudiantes, se estaría hablando del cierre de 134 salones en los últimos cinco años.

“Eso implica que los materiales que se piden ya no son para una población, si no para otra; el Sistema General de Participaciones para educación se paga de acuerdo con la matricula, pero los secretarios de Educación se han convertido en bodegueros, no les interesa si no comprar zapatos, uniformes, banderas, libros, laboratorios, pero nada de mirar la política educativa”.

Le puede interesar: ICBF ha atendido más de 300 casos de explotación sexual de menores en lo corrido del año

Según las cifras del Simat, los únicos municipios que muestran un incremento de matrículas en el mismo periodo 2020 a 2024 en los colegios son el municipio de Mistrató con 198 estudiantes más, y Pueblo Rico con 636 más.

Santa Rosa de Cabal perdió 925 estudiantes, Belén de Umbría 577 estudiantes, Marsella 461, La Virginia 451, Santuario 401, Quinchía 402, Guática 346, Apía 298, Balboa 158 y La Celia 153.