'Autoconcierto' sin bioseguridad en Dosquebradas (Risaralda) en la mira de las autoridades

A través de redes sociales se conoció que durante un 'autoconcierto' que tuvo lugar el fin de semana en una reconocida zona de Dosquebradas, en Risaralda.

Un gran número de personas terminó incumpliendo los protocolos previamente establecidos para el evento, bajándose de los vehículos, quitándose los tapabocas y pasando por alto el distanciamiento social.

De acuerdo con el coronel Juan Carlos Morales, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, se va a presentar una recopilación de dichas violaciones a la Alcaldía del municipio industrial para que interponga las respectivas sanciones, pues debido a que fue una actividad privada autorizada por la administración, le compete a la misma.

“Hemos venido recomendando el no otorgamiento de permisos que generen aglomeración masiva. Para este caso específico estamos recopilando toda la información necesaria para hacer el informe especial de Policía, pasarlo a la Alcaldía de la ciudad de Dosquebradas y generar las acciones que correspondan por violación de medidas sanitarias”, explicó el coronel.

De igual manera, el uniformado expresó que este tipo de actividades “afectan los lineamientos nacionales de no más de 50 personas en un sitio y fácilmente el empresario queda burlado porque las personas no le van a hacer caso, no van a seguir medidas de bioseguridad y si hay ingesta de licor, pues vamos a tener mayores dolores de cabeza”.

El Comandante de la Policía Metropolitana de Pereira indicó que ha sido insistente en la solicitud a las administraciones para evitar este tipo de autorizaciones, debido a la dificultad que presentan en materia de control, una recomendación que ante los recientes hechos reiteró a los mandatarios locales.

Funcionarios en el evento

Una de las mayores polémicas que ha generado esta situación en Risaralda ha sido la presencia de algunos funcionarios de la Alcaldía de Dosquebradas en el evento.

Si bien es una actividad personal, como ellos mismos enfatizaron, se conocieron fotografías inclumpliendo de igual forma las medidas de bioseguridad como los demás asistentes.