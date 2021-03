Autoridades de Risaralda prevén tercer pico de la pandemia para finales de abril

Las autoridades de salud de Risaralda prevén un tercer pico de la pandemia para finales del mes de abril, conclusión a la que llegaron después de analizar en el último Puesto de Mando Unificado, el ritmo de crecimiento que se estaría evidenciando en la cifra de contagios del virus en el departamento.

En dicha reunión se conoció que el índice de positividad de las pruebas de covid-19 se incrementó en la segunda semana de marzo, pasando de 9% a 12%, un comportamiento que el secretario de Salud departamental, Javier Darío Marulanda, manifestó que es probable que siga aumentando.

“En el PMU que acabamos de terminar observamos cómo hay una tendencia al incremento nuevamente. Hicimos una proyecciones con los infectólogos, los epidemiólogos y los inmunólogos y estamos observando que, teniendo en cuenta que Brasil, Chile y el cinturón que lo rodea han venido incrementando los contagios más las nuevas variantes, es posible que el país también entre en ello”, señaló Marulanda.

“Risaralda no es ajena a eso. De no tomar decisiones contundentes con los actores de gobierno, de salud, podríamos estar teniendo un tercer pico la última semana del mes de abril. No queremos llegar a confinamientos, por eso vamos a empezar desde hoy mismo con la tarea del distanciamiento, el tapabocas y procurar evitar las aglomeraciones para tratar de no llegar a ese punto tan complejo”, agregó el funcionario.

Una de las mayores preocupaciones que han manifestado las autoridades risaraldenses es la Semana Santa, pues aunque se han prohibido las procesiones religiosas, es una temporada que muchos aprovechan para reunirse en familia y pasear, lo cual puede representar un riesgo de alto contagio como el que se evidenció durante el mes de diciembre de 2020 y enero de 2021, cuando la red hospitalaria estuvo en alerta roja.