Autoridades en Risaralda no estarían rescatando los cuerpos que bajan por el Río Cauca

De acuerdo con los habitantes del municipio de Marsella (Risaralda), en el último mes por lo menos 11 cuerpos han sido avistados en el río Cauca a su paso por esa localidad, una situación que ha hecho crecer la zozobra entre la comunidad ya que durante la guerra entre los carteles de la droga en la década de los 80, hasta allí llegaron más de 400 cadáveres.

A la fecha solo se han rescatado dos cuerpos según advirtió el defensor de Derechos Humanos,mie Eisenhoward Dejanón Zapata, quien agregó que "habría una orden de empujarlos río abajo, lo que los lleva a parar a los municipios del departamento de Caldas. La razón sería, supuestamente, no sumar a la tasa de muertes violentas de Risaralda.

“Eso es lo que yo he venido denunciando, hay una orden de no dejarlos en el remolino de Beltrán, sino que los empujen y sigan río abajo, por eso van a parar a Palestina o pasan por Belalcázar. El tema con eso es que hay una actitud perversa en el sentido de no rescatarlos en Risaralda porque se sube el índice de homicidios”, aseveró Zapata.

“Esa es la actitud perversa por parte de algunas autoridades que son las que están dando órdenes allá para no rescatar ningún cuerpo, porque ya tenemos el registro de todos los cadáveres que han ido pasando el 5, 6, 18, 22, 28 y 30 de septiembre. Estamos hablando de casi 11 cuerpos que han venido bajando del Valle del Cauca y uno de la ciudad de Pereira”, agregó.

Entre tanto, las autoridades de Risaralda han reportado dos casos de cuerpos que han llegado al remolino de Estación Beltrán en Marsella por el río Cauca, los cuales aún no se han podido identificar debido al mal estado de los cadáveres.