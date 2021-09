Debido a que la presentación que traen los biológicos de cada uno de los laboratorios autorizados para la vacunación contra covid-19 y que son utilizados en Colombia, son completamente diferentes, las autoridades risaraldenses investigan qué fue lo que ocurrió en la IPS vacunadora de Pereira donde se confundieron dos de éstas y le aplicando erróneamente el inmunizante que no era, a 19 menores de edad con comorbilidades.

Según lo indicó Javier Darío Marulanda, secretario de Salud de Risaralda, en ese momento “ya habían varias líneas de vacunación, unas con Sinovac y otras con Pfizer, recordando que la primera viene en un solo vial para una persona; mientras que la segunda viene para prepararla y eso es lo que más nos llama la atención”.

Lea también: Nueva jornada violenta deja cinco muertos en Cúcuta

Y es que hay que recordar que por ejemplo las vacunas del laboratorio de Pfizer “vienen en viales de 6 y es un poco más complejo el proceso; por eso no entendemos qué pasó si las líneas son tan diferentes, no entendemos cómo llegó una vacuna de Sinovac a una línea de Pfizer, creemos que es un error fundamentalmente humano”, indicó el secretario Marulanda.

Según el funcionario risaraldense, “nos dimos cuenta inmediatamente cuando hicimos el cierre del día de la vacunación y quedaban faltando 7 dosis en una línea y sobrando siete en la otra; además cuando se hizo el reporte y el cruce de la información entre los carnets que se entregaron y las vacunas existentes”, posterior a esto, Marulanda manifestó que como entidad, ya están investigando el suceso.

“Empezamos la investigación, revisamos qué fue lo que ocurrió, miramos los desechos que se dan en los guardianes de bioseguridad y fue ahí cuando nos dimos cuenta; incluso en los carnés que se les entregó a los menores, está marcado que se les aplicó Sinovac, entonces no es que se haya hecho como a escondidas, sino que fue lo que se conoce como un error programático”, puntualizó el secretario de salud de Risaralda.

Le puede interesar: Nueva jornada violenta deja cinco muertos en Cúcuta

Aunque el secretario Marulanda reconoce que este error no fue adrede y que obedeció tal vez a una equivocación humana, señaló que este tipo de situaciones no se pueden seguir presentando, recordando que la misma IPS ya tuvo dificultades al inicio del proceso de vacunación en el departamento, por lo que anunció que es muy posible que una vez concluyan las investigaciones, se dicte algún tipo de sanción contra la entidad de salud.

“Hay una investigación administrativa, también sancionatoria, e incluso disciplinaria; entendemos que no fue una situación que se presentó con mala intención, que hasta el momento no hubo daño en la salud de los menores, pero es algo que no puede ocurrir”, indicó Marulanda.