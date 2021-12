Autorizo "dar de baja" a los delincuentes: la polémica orden del Alcalde de Pereira

No es la primera vez que Maya se ve envuelto en una polémica por cuenta de sus declaraciones. En mayo pasado, en el marco de las protestas por el paro nacional, instó a los ciudadanos a formar grupos de seguridad para protegerse de los "vándalos".

“Vamos a convocar a todos los gremios de la ciudad y a los miembros de la seguridad privada para hacer un frente común junto a la Policía y el Ejército para recuperar el orden y la seguridad ciudadana. Pereira no se detiene y no se detendrá. No la vamos a dejar en manos de los violentos”, dijo en su momento.