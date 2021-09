Caficultores en Risaralda temen que no haya 'cosecha traviesa' por lluvias

Hay temor en el sector caficultor de Risaralda, debido a que por la temporada de lluvias que ha comenzado y que se prevé se profundice en las próximas semanas, no florezcan las plantas y no haya cosecha luego de la cosecha principal que sería en el primer semestre del próximo año 2022.

Esto se debe a que, previo a la maduración del grano de café para su recolección, se espera la floración que determina la siguiente cosecha, un proceso que se ha venido afectando en el último año por las largas olas invernales que han estado azotando a la región y que han reducido significativamente las temporadas de verano, disminuyendo la producción.

Así lo asegura Jhon Jairo Córdoba, vicepresidente del Comité de Cafeteros de Risaralda.

“Venimos con un año crítico por la ola invernal, la traviesa estuvo muy mal en comparación con la del año anterior; de hecho, la cosecha que vamos a coger en estos momentos tiene una merma de 20, quizá 30%. Pero, el hecho es que estamos preocupados los cafeteros porque, por la ola invernal, no vamos a tener traviesa para el año siguiente”, aseveró Córdoba.

El líder caficultor señaló que “esa es la preocupación que hay con el clima en este momento porque, si no hay verano, no hay floraciones en nuestros cafetales. En este momento deberíamos tener verano y pues mire que sigue y sigue lloviendo y esto va a afectar los cafetales y así no vamos a tener traviesa”.

Cabe recordar que desde el año 2020, el Ideam ha alertado por una cada vez más alta presencia del fenómeno de La Niña en Colombia, el cual generó múltiples estragos entre noviembre del año anterior y junio del presente, y que se cree se repita desde finales del mes de septiembre.

Ante tal panorama, el vicepresidente del Comité de Cafeteros de Risaralda propone a la policía, alcaldías y organismos de socorro del departamento encargarse del transporte y trasbordo de los recolectores que llegan de otras regiones para la actual cosecha en los puntos donde se registran deslizamientos de tierra o dificultades de movilidad a causa de las lluvias.