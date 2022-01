La franquicia de las candidatas de Portugal y Guatemala al Reinado Internacional del Café, solicitaron suspender el concurso, al parecer por mal manejo de los protocolos de bioseguridad.

La franquicia Mis Universe que tiene la representación de las delegadas de Guatemala y Portugal, expresó su malestar por el manejo que el Reinado internacional del Café le ha dado a los protocolos de bioseguridad.

Explicaron que una vez llegaron a Colombia, las ubicaron en una habitación de un hotel de Pereira a cuatro aspirantes entre ellas a República Dominicana, quien dio positivo para Covid-19 y debió abandonar el certamen.

Agregaron que a Portugal, y Guatemala les tomaron pruebas y dieron negativo y se reincorporaron al reinado, sin embargo, después les dijeron que estaban positivas y que quedaban fuera de competencia, en un acto de discriminación, falta de previsión, por un error de la organización local.

Consideraron que si se aplicó el protocolo iniciado con República Dominicana, todas las candidatas debieron entrar en cuarentena a partir de esa fecha y esperar resultados de pruebas PCR, ya que todas compartieron el mismo transporte, cenas, desfiles, entre otras actividades de la Feria de Manizales.

La empresa representante ha enviado la solicitud al alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín Correa para que suspenda de manera inmediata el certamen y de esta manera proteja la salud y la vida de las candidatas y de quienes están a su cargo.

La coordinación del Reinado Internacional del Café, aún no se ha pronunciado sobre el particular, y aseguran que en las próximas horas La Alcaldía de Manizales será quien se pronuncie a través de un comunicado oficial aclarando lo ocurrido en la implementación de los protocolos de bioseguridad en esta situación en particular y también informando el actual estado de salud de las candidatas de Portugal, Inés Isabel Perestrelo y Guatemala, Diana Sucely Guevara.