Caricaturista quindiano colgará su pincel: "La inteligencia artificial me dejó sin trabajo"

"Estoy hablando de jóvenes y adultos que me han escrito cosas maravillosas y que me han hecho casi llorar. Me dicen que aún tengo mucho por hacer, que no me dé por vencido, que este don me lo dio Dios para siempre, temas muy bonitos", manifestó el caricaturista.

Como Jairo lo expresó, está colgando el pincel a nivel comercial con la frente en alto, pues hace varios meses no recibe un trabajo. Pero eguirá pintando: con su profesión pudo pagar la universidad a sus tres hijos y sacó a su familia adelante.

Para Jairo Alberto, el arte, a través de la caricatura, ha sido todo en su vida.