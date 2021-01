Carro quemado entre Risaralda y Chocó habría sido por retaliación del ELN

Aunque las autoridades en el territorio de Risaralda todavía aseguran que no tienen conocimiento frente a los responsables de haber quemado un vehículo esta semana en la vía Panamericana, entre Risaralda y Chocó, Eisenhoward Dejanón Zapata, representante en Risaralda del Movimiento Nacional de Víctimas, aseguró que este hecho fue perpetrado por el ELN.

Para Dejanón, la forma en que se registró este hecho está muy ligada a como dicho grupo subversivo acostumbra asumir este tipo de retaliaciones, principalmente como forma de presionar a sus víctimas cuando se han negado a pagar por las llamadas vacunas.

“Sinceramente la fuerza pública trata de aminorar los verdaderos efectos sobre ese hecho. Para ellos lo más fácil es decir que son delincuencia común, pero eso no es así y lo digo con todo el conocimiento de causa sobre la zona que tengo”, comentó el representante en Risaralda del Movimiento Nacional de Víctimas.

Dejanón explicó su premisa argumentando que “el hecho que vayan dos tipos en una moto, le digan a la gente del carro que se bajen porque no les quieren hacer daño, significa que están respetando el Derecho Internacional Humanitario, solo porque no quieren hacerle daño a los civiles”.

Zapata aclaró también que el vehículo quemado prestaba los servicios de transporte público en la zona y no que era un carro particular como lo manifestaron las autoridades.

“Y están diciendo que el carro en el que iban era una camioneta particular pero no, era de transporte público o de pasajeros, tanto que tenía placa blanca que es para el transporte público; entonces todo eso me da a pensar que efectivamente se trató de una retaliación por parte del ELN”, puntualizó Dejanón.

Según lo explicado por el vocero del Movimiento nacional de víctimas, las extorsiones cometidas por la guerrilla del ELN son el mecanismo mediante el cual se financia su accionar y estadía en el monte, huyendo de las autoridades.