Cerca de 10.000 empleos del sector turístico están en riesgo en Pereira

Paula Andrea Arango, directora ejecutiva de Cotelco Risaralda, asegura que el sector hotelero del departamento está atravesando grandes dificultades a causa de la medida de aislamiento obligatorio nacional que fue implementada para frenar la expansión del coronavirus.

Dicha situación ha sido abordada en diferentes conversaciones con la Alcaldía de Pereira y su mandatario Carlos Alberto Maya quien al respecto dijo, “como sector le pudimos poner en evidencia la profunda crisis económica y social que estamos viviendo”.

Según la directora ejecutiva, “tan solo en Pereira cerca de 258 prestadores de servicio de alojamiento generan aproximadamente dos mil empleos directos y esos se reflejan en cerca de ocho mil indirectos, lo cual representa diez mil empleos en promedio que están en riesgo”.

Paula Andrea Arango explica que dichas cifras derivan del sector turístico en general, el cual cuenta con muchos actores, además de los hoteleros, como son las agencias de viajes, el gremio de la gastronomía con restaurantes, cafés, bares y demás, los guías, recorridos y parques temáticos, entre otros que generan múltiples trabajos y que, por la cuarentena han debido dejar de funcionar casi en su totalidad.

Igualmente, la directora gremial señaló que otra causa de la crisis actual del sector turístico y hotelero de la región es que depende de la venta de paquetes de recorridos o habitaciones de hotel, por lo cual, si no se compran dichos servicios no hay ingresos, y no basta con que los clientes hagan reservas para después, lo que genera que actualmente, el flujo económico durante la coyuntura de la pandemia esté disminuyendo críticamente.

Cabe recordar que si bien la medida de aislamiento obligatorio fue extendida hasta el próximo 27 de abril a nivel nacional, la emergencia sanitaria fue declarada por el presidente de la República, Iván Duque, hasta el 30 de mayo.