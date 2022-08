Ciclista muere en accidente de tránsito en La Virginia, Risaralda

Lo que comenzó como un día deportivo terminó en tragedia. Un hombre que iba en su bicicleta por el sector de Coconí vía La Virginia, Risaralda, pero intempestivamente fue arrollado por un vehículo, incluso el conductor del carro al parecer intentó huir arrastrando la bicicleta.

Jairo Gallego, comandante del Cuerpo de Bomberos de La Virginia, indicó que ellos fueron los encargados de atender el accidente, además de agregar que aparentemente el conductor fue capturado.

“El accidente de tránsito se registró en la Y del sector de Coconí, vía al municipio de La Virginia, Risaralda. Allí un vehículo particular tipo camioneta arrolló a un ciclista dejándolo muerto inmediatamente, al parecer el golpe fue demasiado fuerte, los organismos de socorro manifestaron que a la hora de atender a esta persona ya no tenía signos vitales, la víctima no portaba ningún documento”, dijo el comandante.

Así mismo, Gallego manifestó que en el momento de ocurrir el accidente, quien iba manejando la camioneta al parecer intentó huir, pero en una rápida reacción de las autoridades el conductor fue arrestado. “El conductor del vehículo involucrado, un hombre de 58 años de edad, natural de Belalcázar, Caldas, en el momento de los hechos emprendió la huida y fue capturado más adelante por unidades de la policía que reaccionaron ante el hecho ocurrido. El implicado fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente” , aseveró.

El jefe de la seccional de Tránsito y Transporte de Risaralda, el Mayor Milton Ramos habló sobre otros accidentes que se han registrado el fin de semana “Hasta el momento fuera de este hecho siniestro, se nos registraron dos accidentes viales, el cual dejó a tres personas lesionadas, pero ninguna revista gravedad”.

De igual forma, el mayor indicó el resto de operativos que han hecho durante el plan retorno. “Hemos impuesto 47 comparendos y hemos inmovilizado más de ocho vehículos” apuntó.