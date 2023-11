Cierran caso de uniformados por muerte de chimpancés en Pereira

El juez penal militar cerró el caso a favor de los tres miembros de la Fuerza Pública involucrados en la muerte de los chimpancés 'Pancho' y 'Chita', quienes se escaparon del Parque Ukumarí, en los cuales actuaron en legítima defensa, ante el riesgo inminente de los primates para el personal del recinto.

Asimismo, el juzgado señaló que los dos soldados y un policía que estuvieron en el sitio, lo hicieron dentro de los parámetros del riesgo permitido desde los protocolos que regulan eventos como el escape de animales peligrosos.

Ante esto, el despacho decretó preclusión y archivo del caso, ya que no alcanzan adecuarse como delitos contra la vida, la integridad física y emocional de los animales.

"Producto de las labores investigativas se logró establecer que, si bien es cierto se presentó en estricto sentido una acción constitutiva de maltrato animal desplegada por la Fuerza Pública, con la consecuente muerte de los chimpancés 'Pancho' y 'Chita', dicho resultado no puede imputarse objetivamente a los agentes, ya que estos al disparar sus armas de fuego de dotación oficial en contra de los primates, lo hicieron dentro de los parámetros del riesgo permitido desde los protocolos que regulan eventos como el escape de animales peligrosos", rezó comunicado de la Justicia Penal Militar.

Investigación

Los elementos probatorios entregados por la Fiscalía indican que los dos militares y un policía señalados por delitos de maltrato animal, carece de imputación objetiva, debido a que estaba en riesgo la vida del personal que atendían la emergencia de los dos primates.

Tras el escape de estos animales silvestres, luego de que al cuidador se le olvidara ajustar bien los seguros del lugar en el que se encontraban, se activó el código rojo, el cual el Bioparque solicitó la presencia de la Fuerza Pública en el sitio.

No obstante, a la primate 'Chita' se les fue lanzado dardos tranquilizantes, los cuales no hicieron efecto; sin embargo, a 'Pancho', no recibió ningún medicamento, debido a que estaba en alto riesgo el equipo de atención del Bioparque y los uniformados, por la cercana presencia de este animal.

Ante esto, se activó el código negro por riesgo inminente, a lo que se procedió a neutralizar con arma de fuego, por parte de los militares y por fuerza mayor, a los dos chimpancés, por orden del equipo de Bienestar Animal del Parque Ukumarí.