Cierre total en Alto de La Línea se podría extender hasta el jueves

Continúa el cierre en la vía al Alto de La Línea, producto del hundimiento de la carretera por una falla geológica en el kilómetro 63 más 300 metros del tramo Calarcá–Ibagué, en el sector conocido como Curalito, en jurisdicción del departamento del Tolima.



La concesión APP GICA, encargada del proyecto vial Girardot – Ibagué – Cajamarca, informó que ante la afectación en la capa asfáltica fue necesario cerrar totalmente el tránsito, mientras se adelantan las reparaciones correspondientes.

La entidad dio a conocer que, debido a la complejidad de los trabajos, el cierre se extendería hasta el jueves 12 de mayo. Se prevé que ese día se podría habilitar el paso a un carril en este punto del corredor que conecta el Tolima con el Quindío.

“Una vez adelantada la excavación en la estructura de la vía, se identificó la complejidad del daño presentado que involucra una condición geotécnica crítica combinada con el alto flujo de corrientes de agua. Todo el personal (…) se encuentra disponible trabajando de forma continua y permanente a efectos de permitir el paso alternado por un carril en horas de la mañana del día jueves 12 de mayo”, informó la concesionaria.



Los productores agrícolas del municipio de Cajamarca, Tolima, aseguran que son los principales afectados con el cierre repentino de la carretera, ya que no han podido transportar sus cargas hacia las plazas de mercado de Ibagué y Bogotá, razón por la que los alimentos se encuentran represados.



“La mayoría transportamos martes y miércoles, entonces, si no hay vía estos días no se pueden llevar hacia Bogotá productos como la arracacha, las frutas y todo. Esa es la preocupación. Además, no hay vías alternas desde Cajamarca, dependemos solo de esa”, indicó José Herrera, agricultor de esa localidad.

Por ahora la ruta alterna recomendada para ir del Tolima al Eje Cafetero es Ibagué – Mariquita – Fresno – Alto de Letras – Manizales.