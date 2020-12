El Instituto Nacional de Vías Invías ordenó el cierre total de la vía La Línea debido a un deslizamiento de grandes proporciones que se registró a la altura del kilómetro 39+900 en el sector de Bellavista ubicado sobre el corredor de Calarcá -Cajamarca. El derrumbe afectó el túnel 16 que se encuentra en construcción, y aunque no obstaculizó el paso por la vía principal si amenaza con caer sobre la carretera, por esta razón las autoridades decidieron ordenar el cierre para proteger la vida de los viajeros.

“Los intensos aguaceros provocaron la saturación del suelo en el talud Bellavista, donde se llevan a cabo las obras de estabilización de un sitio crítico y el emportalamiento del túnel 16, afectando los trabajos que la entidad viene realizando desde el pasado 26 de octubre en la zona y que motivaron la resolución del cierre nocturno de la vía, que se encuentra vigente hasta el 11 de diciembre”, aseguró el director del Invías Juan Esteban Gil.



Debido a la afectación al túnel 16 los equipos de topografía realizan un monitoreo permanente de la situación para verificar posibles movimientos en el talud y ya hay maquinaria dispuesta para remover el material al interior del túnel y desde allí generar una rampa de acceso al deslizamiento. Sin embargo los trabajos sólo iniciarán una vez que las condiciones climáticas lo permitan y estén dadas las condiciones de seguridad para los trabajadores.

#Comunicado | Personal del #INVÍAS atiende a esta hora un deslizamiento de grandes proporciones a la altura del km 39+800 en el corredor Calarcá - Cajamarca, a causa de las fuertes lluvias que se presentan en el departamento del Tolima.



Entre tanto, decenas de camiones permanecen represados a la espera de la apertura de la vía. Según algunos conductores la fila de vehículos llega hasta Cajamarca y han tenido que pasar la noche en la carretera. Aunque en primera instancia las autoridades habían mencionado la posibilidad de una reapertura sobre las 6:00 a.m. lo cierto es que no hay una hora oficial de la habilitación de la vía.



"Hace una hora que llegamos y la fila de camiones es bastante larga, llega hasta Cajamarca, son sólo camiones y ya tocará dormir aquí en la carretera porque no hay de otra, algunos camioneros estaban diciendo que abren a las seis de la mañana pero está represado todo el transporte de carga que va para Nariño, Cali, para todo el sur y occidente del país, mejor dicho", dijo Guillermo Duarte, uno de los conductores que se encuentra esperando la apertura de la vía.