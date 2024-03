El municipio de Murillo en el departamento del Tolima se ha convertido en un atractivo turístico para los colombianos que en sus travesías acostumbran a transitar por la vía que conduce a la ciudad de Manizales y en medio de esta experiencia, reactivan la economía de esta población.

Durante el primer puente festivo de la Semana Santa, miles de familias recorrieron esta importante vía, sin embargo, Miguel Bermúdez, director operativo de la Secretaría de Tránsito del Tolima, dijo que los turistas no están acatando las medidas interpuestas por las autoridades.

“En un momento generó una gran congestión a tal punto que colapsó la movilidad en un tramo de la vía, pero gracias a la oportuna acción de la Policía de Tránsito y Transportes, el Ejército Nacional, la concesión Alternativas Viales, las alcaldías cercanas y los organismos de socorro”, manifestó el funcionario.

Más noticias: Personeros en el Catatumbo denuncian amenazas de muerte en varios municipios de la región

Bermúdez agregó que, es una vía que últimamente ha tenido una gran cantidad de turistas visitando esta dicha zona del departamento del Tolima, atraídos por la belleza de del paisaje y de este ecosistema. Además, sostuvo que esta zona de páramo es débil y sensible por naturaleza.

“Es importante y necesario para los colombianos que visitan esta zona del país. Mejorar su comportamiento, no deben bajarse ni ingresar al Parque de Los Nevados, no deben tocar los frailejones, no deben arrojar basura, no deben generar contaminación”, informó el secretario.

Aparte de invitar a los colombianos a visitar el majestuoso paisaje en la vía Murillo – Manizales, dijo que esta actividad se debe hacer en el marco del respeto y el cuidado, manejar a una velocidad máxima de 30 km/h para evitar que se registren accidentes de tránsito.

Lea además: Advierten por presencia de especie invasora: Es un peligro su consumo y manipulación

Finalmente, Miguel Bermúdez aseveró que la cultura ciudadana es uno de los grandes retos en el país, por lo que seguirán entregando volantes, realizando videos en las redes sociales y difusión por los medios de comunicación.