Comandante de Tránsito de Armenia renuncia por presuntas amenazas en su contra

El comandante de Tránsito de Armenia, mayor Carlos Arturo González Sánchez, presentó su carta de renuncia en un documento en el que señala presuntas amenazas, intimidaciones y supuestos hechos de corrupción, relacionados con las multas que se imparten en la ciudad.

En el texto, dirigido al alcalde de Armenia el pasado 07 octubre de 2021, el mayor González describe el porqué renuncia de forma irrevocable al cargo, explicando que llegó por méritos a la secretaría y que desde entonces se mantuvo por años trabajando para la movilidad de la ciudad.

El oficio firmado por el mismo excomandante señala presuntos hostigamientos, por parte de la Secretaría, por cuotas de órdenes de comparendo donde, al parecer, se le ordenaba perseguir a quienes no las hiciesen.

“En el desempeño de mis funciones constantemente fui hostigado, por parte de la Secretaría, por cuotas de órdenes de comparendos y se me ordenaba perseguir a quienes nos las hiciesen, situación a la cual siempre hice caso omiso, pues se catalogaba de buenos a quienes hiciesen más cantidad de ellas y de malos a quienes hacían pocos", sostuvo en su dimisión.

Indicó que "siempre ataqué la corrupción a todo nivel, ya que es bastante alta, tanto en el cuerpo operativo de agentes de tránsito como al interior de la Secretaría de Tránsito, situación de la cual hay una alta permisibilidad y tolerancia en toda la Administración municipal, razón por la cual fui objeto de persecución al no tolerarla y no ser permisivo con esta clase de conductas”, manifestó el mayor González.

Agregó que, “al no ser tolerante o permisivo con esta clase de hábitos y de ser contrario al pensamiento equivoco que se tiene sobre esta clase de conductas y al no pertenecer a la corriente política de los gobiernos de turno, he sido amenazado, agredido e intimidado tanto a mi grupo familiar, ya que ellos han sufrido en carne propia las amenazas, agresiones e intimidaciones. Siempre fui correcto y justo en mis acciones tanto personales como profesionales”.

“Desde el 2017 se incrementó dicha persecución, llegando a ser hostigado con extenuantes jornadas laborales e incrementándose hacia las amenazas, agresiones e intimidaciones, ya que la corrupción era tal que a quienes la ejercían andaban libremente sin control, ya que eran protegidos en forma vehemente por la misma Secretaría”, sostuvo.

Por tanto afirmó que “dichas acciones fueron tal, que llegaron al hecho de quitarme las funciones como Comandante de Tránsito, haciéndome a un lado de toda labor que tuviera que ver con el cuerpo operativo de agentes de tránsito, ya que debido al control que ejercía sobre dicho grupo incomodaba a toda la administración municipal”.

Reacción

Al respecto, el alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales, explicó que estos hechos fueron denunciados en administraciones pasadas y que ya son de conocimiento de las autoridades, entre ellas, la Fiscalía General de la Nación.

“El comandante ha manifestado que desde el años 2014 ha tenido varios inconvenientes, entre ellos, un accidente muy grave en un retén donde fue víctima de un ataque por parte de un motociclista. Temas que han sido denunciados ante la Fiscalía y ya corre el trámite ante las diferentes autoridades”, sostuvo.

Precisó que, “hemos tenido una consideración con el comandante a raíz del accidente que tuvo y los hechos que ha reportado ya son de conocimiento e investigación, por parte de las autoridades”.

El mandatario explicó que en su administración ha dado prioridad a tres dependencias entre ellas, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia (Setta), para hacer una reforma de fondo y garantizar orden y transparencia para los ciudadanos.

“Quiero ratificar que esta administración nunca se ha pedido una cuota de comparendo. El único compromiso que tenemos, y eso lo saben muy bien nuestros guardas, es que se tiene que hacer el trabajo para el mejoramiento de la movilidad. Los comparendos se deben dar de manera orgánica pero nunca como una cuota para obtener recursos”, puntualizó.

Vale anotar que el mayor González fue conocido en años anteriores por ser atropellado por motociclistas que realizaban piques ilegales en la ciudad, situación que por poco lo deja sin vida y con lesiones graves de las cuales aún tiene complicaciones.