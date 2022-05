Comisaria de familia amenazada con panfleto, renunció y pidió protección

La comisaria de familia del municipio de Buenavista en el departamento del Quindío, Luz Mery Sepúlveda Molina, asegura que tuvo que dejar el cargo por amenazas de muerte en su contra, presuntamente, por parte de un grupo guerrillero.

La exfuncionaria quien quiso dar a conocer a la opinión pública su caso luego de renunciar al cargo desde el 30 de abril de este año como medida de protección para ella y su familia, luego que, a principios del mismo mes, en su oficina le dejaran un sufragio y una nota donde le decían que tenía que renunciar y que de no hacerlo se atuviera a las consecuencias, además que la familia estaba vigilada.

“En la puerta de mi oficina cuando llegué había un sufragio y dentro de el, había una nota escrita a mano, donde decía que yo tenía ocho (8) días para dejar el cargo, que si no lo hacía entonces me atenía a las consecuencias, también había una cruz y decía que tenían a mi familia vigilada”, afirmó Luz Sepúlveda.

La mujer indicó que las amenazas iniciaron cuando hace 2 años ejerció sus funciones en la restitución de derechos de 2 menores de edad, de 11 y 13 años que presuntamente habían sido abusados sexualmente por parte de su padre, un reintegrado de las FARC.

La ciudadana dijo que efectivamente se pudo concluir que los menores de edad sufrían el abuso sexual y, como el victimario era su progenitor, ella tuvo que remitir el caso al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) lo cual generó que los niños fueran retirados de su lado.

Agregó: “A raíz de toda esta situación y como yo he sido víctima de otras amenazas recurrentes de otras personas, entonces decidí proteger a mi familia y por eso presenté mi renuncia irrevocable”.

Sepúlveda Molina ya presentó la denuncia ante la Sijín, está pidiendo protección a las autoridades y asilo político en otro país, ya que el pasado 25 de mayo recibió una llamada amenazante, donde le dijeron que era un objetivo militar por parte de un grupo guerrillero.

“Ese día recibí una llamada cerca de las 6:00 p.m., el número ya está a disposición de La Fiscalía General de La Nación, la persona se presentó como miembro activo de la guerrilla y me dijo que yo he sido declarada objetivo militar de este grupo armado. Esto me dejó bastante preocupada porque pensé que con mi renuncia al cargo esto se salía, pero resultó que no”.

La ex comisaria está buscando protección para ella y su familia, pues tomó la decisión de salir del país ante la zozobra que está viviendo.

Complementó que hace algunos años tuvo que vivir una situación similar por un proceso de restablecimiento de derechos, cuando recibió amenazas directas, inclusive con arma de fuego cuando se desplazaba en una buseta en el municipio de Buenavista.

Referenció otro caso que recibió en el que 2 menores, de 14 y 15 años, llegaron a la comisaría de familia de Buenavista y denunciaron que eran víctimas de explotación laboral y mendicidad por parte de su padre y su hermano mayor, por lo que se abrió un proceso legal, lo cual generó la retaliación de los hombres, al parecer los sujetos eran miembros de un grupo armado organizado en el Cesar y ahora estaban en el Quindío.

Luz Mery concluyó: “¿Qué tanta guerrilla hay en el departamento del Quindío? no tengo idea porque eso no lo puedo determinar yo, pero sí me preocupa la inseguridad que se está presentando en este momento en un territorio que ha sido tan tranquilo, esta situación no puede estar pasando más”.

Cabe mencionar que frente a este caso la secretaria del Interior departamental en el Quindío, Magda Inés Montoya, expresó que en Buenavista se llevó a cabo un consejo de seguridad donde se analizó la situación para tomar acciones.