Comunidades indígenas de Risaralda amenazan con taponar la vía Panamericana

Debido al cansancio que sienten por las promesas incumplidas, por parte de los gobiernos Nacional y departamental, relacionadas directamente con la construcción de al menos cuatro puentes entre sus resguardos y el resto del territorio, entre otras promesas, las comunidades indígenas del departamento analizan la posibilidad de realizar una minga en los próximos días.

Según lo señalado por Ancizar Hiupa, secretario general del Consejo Regional Indígena de Risaralda, “estamos cansados de que nos prometan y prometan cosas que finalmente no cumplen, por eso estamos analizando todas las autoridades indígenas del departamento, tomar vías de hecho”.

Lea también: Tres personas fallecidas dejan las fuertes lluvias en Pereira

Y es que como lo manifestó Hiupa en RCN Radio, llevan meses esperando el Gobierno Nacional cumpla con las construcciones de al menos cuatro puentes en diferentes zonas del departamento, que facilitarían la conexión entre los resguardos y los cascos urbanos, sin embargo, todavía no se han iniciado las obras.

“Pero no es solamente el tema de los puentes, es que son muchas problemáticas que por tiempo hemos denunciado y no hemos recibido respuestas ni soluciones, solo promesas”, indicó el secretario general del Consejo Regional Indígena de Risaralda, tras señalar que hay otros temas relacionados con la salud, la educación y la alimentación, que siguen sin ser atendidos.

De igual forma, el líder de las comunidades indígenas risaraldenses aseguró que también protestarán al lado de las comunidades afro del occidente del departamento, ya que las condiciones sociales y de infraestructura de la zona los afecta a todos como habitantes de este territorio.

Le puede interesar: 'Clan del Golfo' sería el responsable del asesinato de dos policías en Chocó

Finalmente, indicó que “hace casi dos meses hicimos una minga a la que acudió el gobernador y se comprometió con nosotros a ciertos acuerdos, de esos hasta hoy, por parte de la Gobernación, no ha habido ningún resultado, no ha habido ninguna respuesta y pedimos una reunión interadministrativa con la participación de diferentes entidades, pero nunca recibimos respuesta aún teniendo el radicado de la solicitud, entonces tendremos que tomar las vías de hecho porque no nos han querido prestar atención".