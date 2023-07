En Armenia, Quindío, un joven barbero, llama la atención de los transeúntes por sus ganas de salir adelante. A falta de salón de belleza, tiene una capa de estilista y una silla plástica que ubica en parques y andenes de la ciudad, donde inclusive le hacen fila.

Entre cortes clásicos por aquí, desvanecidos por allá y uno que otro siete, Alexander Quintero corta el cabello a $6.000 pesos en la calle.

“Yo vengo así, por ejemplo, aquí o en el CAM o cerca de la casa, puesto que aún no tengo el plante para la silla, el espejo y todo para montar la barbería bien”, dijo Alexander.

Tiene 21 años de edad, una máquina inalámbrica y unas ganas impresionantes de cortar la mala racha económica de su vida, por eso aunque nadie le enseñó y no ha tenido los recursos para formarse a nivel técnico, ha aprendido el oficio a punta de tutoriales en internet.

“Mi pareja me regaló la máquina normal y yo empecé con esta nada más y poco a poco conseguí la patillera, las tijeras y la peinetica regular, pero, pues con eso es como lo mismo después de que uno le meta curiosidad y amor al corte si queda bien”.

Agregó: “Y siempre siguiendo los pasos, yo miro muchos videos en YouTube y así, yo tengo muchos dibujos donde muestra la descripción de cómo saber manejar el pelo, de los delineados, del desvanecido para que quede bien sombreado”.

Dice que por ahora con lo que corta no es con el conocimiento adquirido con el título, porque no lo tiene, sino con las ganas y la voluntad de crecer en su campo y en esa meta parece que va por buen camino, por lo menos hasta ahora no ha habido quien se le "despeluque" con un reclamo. Así lo indica Mario Montenegro, quien es parte de su clientela.

“Es la primera vez que vengo donde él y es bueno, me gustó mucho y al mejor precio, barato. 5.000 o 6000 pesitos que uno le dé a él para ayudarlo y para uno verse bien y andar bien”, dijo un cliente.

Alexander tiene sus sueños claros y aunque sabe que no es fácil y que primero debe estudiar ahí va paso a paso.

“Sueño con montar mi propia barbería e ir evolucionando poco a poco. A mí me da miedo y pena venir a trabajar en la calle, pero, pues, hay que pagar arriendo, pagar la comida y demás. Por fortuna la mujer siempre me apoya”, manifestó Alexander Quintero.

Con 23 años en la industria, el uruguayo Marcos Bolla, quién es de los más experimentados maestros de la barbería en Colombia y otros países, conoció la historia de Alex a través de la FM de RCN y quiere ayudarlo.

“Escuchando lo que es Alexander, vemos que trabajo tiene, dinero no está pidiendo sino que busca evolucionar dentro de su educación, por eso sin dar muchas vueltas quiero regalarle, aunque no es un regalo porque se lo ha ganado con su forma de pensar y de proyectarse, el programa de barbería con su certificación y ayudarlo y ser parte de su formación profesional como barbero”, expresó Marcos Bolla.

Alexander alcanza a motilar hasta 25 personas en un día, así poco a poco, con esfuerzo y ahora con el apoyo de Marcos Bolla, está a un pelo de materializar su sueño de ser barbero profesional.