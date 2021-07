Conductor que causó la muerte de niña de nueve años en Armenia dio positivo en prueba de alcoholemia

Las autoridades confirmaron que el conductor que atropelló a una niña de nueve años de nacionalidad venezolana dio positivo en la prueba de alcoholemia.

El secretario de Tránsito y Transporte (Setta) de Armenia, Daniel Jaime Castaño, informó este conductor tendrá que pagar una multa de 360 SMMLV equivalente a los 11 millones de pesos, la suspensión de la licencia por cinco años y otras sanciones si es reincidente”.

El funcionario explicó que además este conductor es investigado por la Fiscalía General. El hecho se presentó esta semana en horas de la noche en la calle 35 No 28 – 36 del barrio Santander de Armenia cuando una menor de edad fue atropellada por el conductor de un vehículo particular que no se percató de la presencia de la niña.

La menor perdió los signos vitales cuando recibía los primeros auxilios y era trasladada a centro asistencial. Según el secretario de tránsito, Daniel Jaime Castaño, "agentes de la Setta se movilizaron hasta la zona para realizar el respectivo croquis y recaudar información sobre el accidente".

“El conductor del vehículo particular Aveo negro de placas CUO - 244 fue identificado como Jhon Ferley Castaño de 37 años de edad cuya prueba de alcoholemia arrojó positivo”.

Las autoridades indicaron que el hombre se encontrada en segundo grado de embriaguez y manifestaron que las investigaciones siguen en curso para determinar las responsabilidades del caso.

El funcionario de la cartera de Tránsito dijo que “la hipótesis que manejan los investigadores, además del alto estado de embriaguez, es exceso de velocidad”.

Los familiares y vecinos del sector que presenciaron cómo Castaño atropelló a la menor se encuentran pidiendo ayuda a las autoridades y realizando campañas en redes sociales para que este tipo de hechos no queden en la impunidad.