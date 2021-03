Contraloría ratifica millonario fallo fiscal por inoperancia del ecoparque Los Yarumos

El funcionamiento del cable aéreo fue suspendido de manera definitiva en agosto de 2012 por presentar diferentes fallas técnicas que no pudieron ser objeto de reparación.

Según la Contraloría, "el objeto del contrato suscrito entre el Consorcio Alianza Turística y Sistrac S.A. no se cumplió y los recursos invertidos se perdieron, teniendo en cuenta que el teleférico no prestó servicio alguno a la comunidad, y adicionalmente en 2018 (después de seis años de no funcionar) el Tribunal Administrativo de Caldas, en el trámite de una acción popular, ordenó como medida cautelar desmontar parte de la obra existente por considerarla peligrosa para la comunidad".