Natalia Rodríguez Arenas, madre de un menor de cinco meses, pasó momentos de angustia al llevar a urgencias del hospital San Vicente de Paul de Salento a su bebé, con síntomas como tos, flema, fiebre, vomito y leves ronquidos al respirar.

Aseguró que allí no fue atendido ni remitido, y que le negaron los servicios porque solo se estaban atendiendo personas en estados graves, en este caso, el menor tendría que tener mayor dificultad para respirar para ser atendido.

“Yo llevé al niño por urgencias, porque estaba muy enfermo. Supliqué para que me lo remitieran al menos para un lugar cercano y me dijeron que solo atendían a personas que estaban muy graves y que el hospital estaba cerrado, pero como tenía el oxígeno bien no me lo remitieron”, relató.

La mujer tuvo que llevar su hijo en bus hasta Circasia, que es el municipio más cercano ubicado a 25 minutos de Salento. Allí lo tuvieron en el transcurso de la mañana y en horas de la tarde lo remitieron hasta la capital quindiana puesto que requería exámenes.

“Me dijeron que lo llevara a Circasia o a Armenia, porque en Salento habían cerrado el hospital por la marcha que habían hecho y yo les decía pero es que está enfermo, entiendan que está enfermo, es un niño de sólo cinco meses, y de igual manera no me lo atendieron”, manifestó la madre.

Cabe recordar que el hospital San Vicente de Paúl, del municipio de Salento, presenta varias problemáticas que lo tienen inmerso en una crisis y que no permite brindar garantías de atención en salud ni para los habitantes de zona urbana y rural de esta localidad quindiana, ni para los miles de turistas que llegan a disfrutar de sus atributos arquitectónicos, paisajísticos y naturales.

Recientemente, ciudadanos denunciaron que desde el 08 de noviembre de 2021 no se recogen los residuos hospitalarios en el centro asistencial para su disposición final, con el riesgo que estos elementos biológicos y tóxicos representan. Sumado a esto, aseguran que hay funcionarios que han laborado hasta dos meses sin sueldo.

Una realidad que fue expuesta por Luz Enith Escobar, exempleada del hospital, quien ha denunciado esta situación y dice que adicional al tema de pagos pendientes y residuos acumulados, las instalaciones del centro asistencial presentan deterioro en distintas áreas.

“Comencemos por que los residuos hospitalarios llevan cinco meses sin ser recogidos, es un riesgo biológico al que están expuestas las personas que trabajan o que entran al hospital, sumado a ello trabajan sin sueldo porque llevan dos meses sin que se les pague e incluso sin contrato”.

La exempleada agregó: “La infraestructura está deteriorada, con moho, además cuando llueve, los funcionarios han tenido que utilizar baldes para evitar que las goteras que caen inunden el lugar. No hay papel para las impresoras, no hay con qué imprimir una historia clínica, no hay facturador para los fines de semana por lo que al personal de salud que esté de turno le toca asumir ese rol. No hay tensiómetro para la toma de signos vitales de un paciente que va a consultar”.

El presidente de la Asociación de Usuarios de la Salud del Hospital San Vicente de Paúl, Rodolfo Herrera, narró que la gerente que llevaba un mes en el cargo presentó la renuncia de manera inesperada, pese a su voluntad de sacar adelante la institución, sin embargo dicha salida generó un traumatismo en el hospital, puesto que con ella, otros funcionarios también renunciaron y se cancelaron las citas médicas.

Herrera complementó: “Nosotros como ciudadanos estamos muy preocupados, no sabemos qué va a pasar, no conocemos repuestas de a administración municipal, durante semana santa hubo unos accidentes y fue imposible brindar una atención de calidad, no se tiene humanizado el servicio ni se prioriza el municipio”.

El personero municipal de Salento, Juan José Correa, se refirió a los pagos pendientes de los empleados, a la falta de personal de salud y habló sobre las afirmaciones con relación al manejo los residuos hospitalarios, donde en su momento admitió que no tenía conocimiento del tema y dijo que tenía razones para considerar que se podría estar faltando a la verdad. Afirmación ante la cual la comunidad se dirigió hasta el lugar para evidenciar las bolsas de residuos tóxicos acumuladas en la bodega.

“Desconozco el asunto frente a la recolección de los residuos pero creo que esa información falta a la verdad. Nosotros cuando hemos estado en el hospital no hemos evidenciado esa situación pues hablar de residuos de cinco meses, estamos hablando de algo que sería notorio. Si la situación fuera verdad el hospital no puede continuar prestando los servicios“, manifestó el personero de Salento, Juan Correa.

Luz Enith Escobar expuso otras de las dificultades que hay en el hospital por la falta de elementos básicos: “La lavadora se dañó hace un año por lo que la persona encargada del aseo tiene que lavar las prendas del hospital a mano”.

El pasado lunes 20 de abril se llevó a cabo una marcha que inició desde el estadio de fútbol Frailejones en Salento para exigir garantías del derecho a la salud y soluciones a diversas problemáticas que atraviesa el municipio, conocido como uno de los destinos turísticos más importantes del país.

Ante esta situación la secretaria de salud departamental, Yenny Alexandra Trujillo envió personal del área de Inspección de Vigilancia y Control sanitario para verificar la denuncia de la comunidad y de exempleados. Tras dicha visita ordenó el cierre preventivo del hospital.

La titular de salud en esta zona del país dijo además que se debe avanzar en un plan de contingencia para todos los hospitales del Quindío que están en alerta roja.

Pese a todas las inconsistencias que presenta el hospital, que no tiene personal suficiente, no pueden hacer traslados y no tiene como garantizar la atención de urgencias para los turistas, la alcaldesa de Salento, Beatríz Díaz Salarzar, dijo que la clausura del centro asistencial por parte del gobierno departamental en medio de la movilización la tomó por sorpresa.

La madre del bebé concluyó: “Me parece muy terrible porque es un lugar turístico donde llega mucha planta y de igual manera no se ha podido construir un hospital para nosotros, hay muchas personas que necesitamos del servicio como el niño que estaba muy enfermo y era una situación de emergencia, qué tal que se me hubiera llegado a morir quién me responde a mí si yo lo llevé a tiempo”.

Por su parte la Procuradora General de la Nación Margarita Cabello Blanco, ordenó una acción preventiva para que el San Vicente de Paúl, reabra en el menor tiempo posible.