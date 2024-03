A pesar de que la falta de medicamentos es un tema estructural que afecta a los usuarios de la salud en todo el país, el desabastecimiento de fármacos como la insulina en Pereira es preocupante, pues cientos de pacientes que requieren este medicamento para sus tratamientos de diabetes, no la reciben desde hace ya varias semanas, lo que ha agravado su condición de salud.

Al respecto expresa Aura Giraldo, paciente con discapacidad visual, que se ha convertido en toda una odisea reclamar sus medicamentos, pues cada que pregunta por la insulina le dicen que está agotada.

“Hace más de tres meses mi EPS me dio una autorización para que me entregaran un glucómetro y siempre me dicen que no ha llegado, sin tener en cuenta que soy una mujer con dificultad visual, la cual debo de pagarle a una persona para que me acompañe, además me responden que mis medicamentos para el tratamiento de la diabetes están agotados, mientras tengo que pagar un taxi para poder realizar todos estos procedimientos para seguir teniendo respuestas negativas", expresó con bastante indignación Aura Giraldo, paciente insulinodependiente.

Finalmente, la presidente ejecutiva de la Asociación de Hospitales en Risaralda, Olga Lucía Zuluaga, denuncia que es muy grave que mientras algunos operadores logísticos de medicamentos aducen desabastecimiento, estos si están para la venta, pero de forma particular.

“Los operadores logísticos hablan de que no hay medicamentos, que están desabastecidos, pero curiosamente ese mismo operador sí tiene los fármacos para la venta pero de forma particular, ahí hay uno temas delicados que deben revisarse con la lupa muy bien puesta por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, el ministerio y hasta con la Superintendencia de Industria y Comercio, porque no tiene sentido de que hablen que no está el medicamento, que hay desabastecimiento, pero estos mismos si están para la venta particular, eso es absolutamente grave", añadió Zuluaga.