Crisis sanitaria en Pueblo Rico: niños muertos, casos de desnutrición y picos de malaria

El municipio de Pueblo Rico, Risaralda enfrenta una crisis sin precedentes, nueve niños menores de cinco años fallecidos este año, 61 casos de desnutrición y más de 3 mil casos de malaria, además de un hospital colapsado sin capacidad de atención.

La ESE Hospital San Rafael de Pueblo Rico actualmente solo tienen 14 camas disponibles y hay 33 pacientes hospitalizados, es decir, 19 pacientes están durmiendo en colchonetas y la falta de recursos y personal médico agrava la situación.

La gerente, Alexandra Castillejos señaló que la falta de recursos y personal médico agrava la situación, además de la falta de medicamentos.

“No contamos con el personal suficiente para la atención, hay falta de médicos, de auxiliares, de recursos y también falta de humanización”, es lo que manifiesta la gerente.

También se conoció que en lo corrido del año 2024 el hospital ha atendido 61 casos de desnutrición, 25 de dengue, 3.016 casos de malaria, de los cuales 191 son provenientes del departamento del Chocó y 2.825 son de Pueblo Rico; también se han presentado 25 casos de Leshmaniasis, 83 casos de violencia de género y de violencia intrafamiliar.

La realidad que enfrentan en el centro asistencial es desafiante, pues fuera de las enfermedades mencionadas hay niños luchando contra la neumonía y la desnutrición, adultos mayores con enfermedades crónicas como la hipertensión, y una creciente crisis en la salud mental en la comunidad.

Frente a esta preocupante situación agregó la gerente que tuvo que realizar un plan de contingencia pues en el hospital no contaba con medicamentos para los pacientes.

“En este momento no contamos con insumos de medicamentos, cuando yo ingresé no había contratación de proveedores para entregar estos insumos médicos para los pacientes, entonces tocó hacer un plan de contingencia para poder hacer una contratación directa y no retrasar la entrega de medicamentos”