Cuerpos encontrados en río Cauca en Risaralda no han podido ser identificados

En los últimos días, se ha generado alerta en Risaralda por la presencia de cuerpos que han sido avistados presuntamente en aguas del río Cauca a su paso por el departamento, sin embargo, solo unos cuantos han sido rescatados, sin que se logre su identificación por el alto estado de descomposición.

De acuerdo con el coronel, Javier Raúl Gallego, comandante de la Policía en Risaralda, el único mecanismo para dar con la identidad de los cuerpos, es a través de pruebas de ADN.

“Comienza uno a mirar todo eso y a determinar características o algo para que las familias en un momento determinado, se hagan las pruebas de ADN correspondientes y con Medicina Legal la misma situación con los cuerpos que se encuentren para tratar de determinar quiénes son, porque llegan en un estado de descomposición muy grande”, aseveró el coronel.

Según ha logrado determinar la Policía, “hay cuerpos que llevan entre 10 y 15 días en el agua, de acuerdo con lo que dice Medicina Legal, recorriendo el agua y eso dificulta su identificación”, agregó el comandante en Risaralda.

Según lo explicado por el coronel Gallego, para atender estos casos, se están coordinando estrategias entre las autoridades de los departamentos de Cauca, Valle, Risaralda y Caldas, con el fin de evaluar la lista de personas reportadas como desaparecidas en dichos territorios, establecer posibles identidades y avanzar en los procesos investigativos.

Al respecto, el defensor de derechos humanos Eisenhoward Dejanón Zapata, ha denunciado que la comunidad en el municipio de Marsella, donde han llegado los cuerpos al remolino de la estación Beltrán, ha avistado por lo menos once cadáveres que, supuestamente, las autoridades no han querido sacar para no sumar a la lista de muertes violentas del Risaralda.

Tras una reunión de seguridad llevada a cabo en la Gobernación, donde se analizó la situación, las autoridades departamentales hicieron claridad sobre la cifra de cuerpos que han sido avistados y rescatados de la aguas de esta fuente hídrica, la cual dista de manera ostensible de la cantidad de casos de la que habla la comunidad.

“Lo primero es que no es el número de cuerpos que se especula en redes sociales. Aquí fue encontrado hace dos meses un cuerpo en avanzado estado de descomposición, se hizo el levantamiento y se entregó a Medicina Legal, que pudo determinar que era de sexo masculino, al parecer, procedente del Valle del Cauca”, indicó Israel Londoño, secretario de Gobierno de Risaralda.

“Hace ocho días igual, apareció un cuerpo, este sí con unas condiciones mucho más deterioradas, sin la cabeza. Fue entregado también a Medicina Legal para que se inicien los procesos de identificación de esta persona. Esos son los únicos dos casos que hemos recibido que tiene la autoridad de Risaralda reportados”, precisó el funcionario.