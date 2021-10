Cuerpos hallados en el río Cauca a su paso por Caldas siguen sin identificar

Los cuerpos hallados en el río Cauca a su paso por Caldas, no han sido identificados y sus familias tampoco los han reclamado, o se han acercado a reportar su desaparición, advirtieron las autoridades en ese departamento cafetero.

De los 9 cuerpos hallados en los dos últimos meses en aguas del Río Cauca a su paso por varios sectores del departamento de Caldas, solo ha sido identificado uno.

Se trata de un hombre de 71 años, residente en Pereira y quien se habría suicidado al arrojarse al afluente. El resto no ha sido posible identificar, sus familias no se acercan a Medicina Legal a indagar, y menos establecer los móviles por su avanzado estado de descomposición, explicó el secretario de Gobierno de Caldas Jhon Jairo Castaño.

"Efectivamente en el departamento de Caldas, se han venido encontrando en las últimas semanas unos cuerpos en el afluente del Río Cauca, de los cuales solo se ha podido identificar uno. Se trata de un hombre oriundo de Pereira de 71 años y quien murió ahogado por suicidio", dijo

"Los otros cadáveres que se han encontrado en distintos sectores del departamento de Caldas, no se ha podido determinar sus identidades en razón que han sido hallados en avanzado estado de descomposición y no permite que esa identificación se pueda lograr por huellas dactilares. En tal sentido se busca un cotejo genético, sin embargo también ha habido dificultades porque no hay familias que se hayan interesado en denunciar las desapariciones o en indagar si se encuentran en Medicina Legal o no", precisó.

Estas dificultades han impedido que las autoridades avancen en establecer los móviles de estas muertes, reitera el funcionario al tiempo que les hizo un llamado a quienes tengan personas desaparecidas para que se acerquen a las autoridades y las reporten, lo que ayudaría mucho en ese proceso, inicialmente de identificación, para después avanzar en la investigación y capturar a los posibles responsables, explicó el señor Castaño Flores.

De los 8 cuerpos sin identificar, 2 corresponden a mujeres y entre el resto de sexo masculino, dos están decapitados y otros con evidentes signos de violencia.

Este es el recuento de los hallazgos:

10 de septiembre: Un cuerpo apareció flotando entre Irra y La Felisa – Río Cauca.

12 de septiembre: Cuerpo de mujer en avanzado estado de descomposición en zona rural de Belalcázar – Río Cauca.

17 de septiembre: Un cuerpo en avanzado estado de descomposición en la vereda El Retiro de Arauca (Palestina) – Río Cauca.

24 y 25 de septiembre: Tres cuerpos aparecieron en el río Cauca. Un hombre y una mujer en zona rural de Palestina y uno más, el cuerpo de un hombre, cerca de la vereda Tapias Neira.

27 de septiembre: Cuerpo de sexo masculino en avanzado estado de descomposición en zona rural de Anserma – Río Cauca.

28 de septiembre: Cuerpo decapitado y desmembrado de sexo masculino en zona rural del municipio de Marmato a orillas del Río Cauca.

9 de octubre: Cuerpo decapitado y desmembrado de sexo masculino en vereda San José, zona rural de Manizales.