Decretan en Risaralda 'ley seca y toque de queda' durante este fin de semana

A raíz del alza repentina de los casos de Covid-19 en Risaralda, el Gobernador citó a una reunión extraordinaria con los 14 alcaldes de los municipios de su jurisdicción, en donde se tomó la decisión de decretar las medidas de 'toque de queda y ley seca', para este fin de semana en todo el departamento.

El Gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, aseguró que luego de que en las últimas horas se reportaron 58 nuevos casos de COVID-19 en el departamento, se citó a una reunión con los mandatarios locales para presentarles una radiografía de la situación y de lo que está pasando en los 14 municipios, con la pandemia y de esta manera tomar acciones, con el fin de frenar esta curva de contagios.

Lea también: Día sin IVA: no cesan largas filas en comercios

De acuerdo con Tamayo, de manera conjunta con los 14 alcaldes se tomó la decisión de decretar a partir de esta noche y hasta la madrugada del próximo martes, 'toque de queda' en horas de la noche y la 'ley seca' durante los tres días.

“Se decreta la ley seca en los 14 municipios del departamento desde el viernes 19 de junio a partir de las 6:00 P.M. hasta el martes 23 de junio a las 5:00 a.m., también se decreta el toque de queda en todo el departamento desde la media noche de hoy viernes, hasta las 5:00 a.m. del sábado y el resto de días de este puente festivo desde las 6:00 PM del sábado, domingo y lunes, hasta las 5:00 a.m. del día martes”, aseguró el gobernador de Risaralda.

Le puede interesar: Tribunal Superior del Distrito revocó sentencia de la Superindustria en contra de Uber

De acuerdo con el mandatario departamental, en todos los municipios se intensificarán las medidas de aislamiento y confinamiento, convocando a la ciudadanía a adoptar estrictos protocolos de bioseguridad y evitar salir de la casa y solo hacerlo en caso de ser necesario.