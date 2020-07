Denuncian al alcalde de La Tebaida (Quindío) por presunto abuso sexual contra menor

Cerca de diez colectivos feministas y organizaciones defensoras de Derechos Humanos adelantaron una protesta en la plaza principal del municipio de La Tebaida, donde con carteles y megáfonos denunciaban un presunto abuso sexual que el alcalde local habría cometido contra una menor de 15 años de edad, al parecer, en diciembre del año pasado.

Yinet Arango, una de las voceras de la protesta, indicó que “conocieron como colectivo unos hechos de abuso sexual que fueron reportados a la Fiscalía y que no han recibido avance en investigaciones o tratamiento a la menor”.

Explicó que “supo de los hechos directamente por la madre de la menor, que al parecer, solicitaba ayuda económica al alcalde, situación que presuntamente el hombre aprovecho para abusar de la menor citándola para entregarle una supuesta ayuda”.

Ante esta situación el alcalde de La Tebaida, José Vicente Young, salió a desmentir los hechos argumentando que no ha recibido llamados de la Fiscalía seccional y que no tiene conocimiento de estas acciones.

Young expresó públicamente que está dispuesto a dar la cara ante esta delicada situación que – según él – podría tratarse de algún acto malintencionado de la oposición política que tiene en su municipio.

“Sabemos que le hemos ganado a unos grupos políticos de La Tebaida que tenían el poder hace 30 años y cada ocho días salen con una denuncia distancia, con una mentira distinta relacionadas con el robo de ayudas, o accidentes de tránsito que involucran a mi hijas y otros hechos como este muy fuertes y no ciertos todo ellos dedicados a denigrar de mi y destruirme como persona”, argumentó José Vicente alcalde de La Tebaida.

“decían que soy responsable de acceso carnal con una joven y la Fiscalía no me ha citado ni a versión libre ni me han llamado a una imputación de cargos, por eso pido respeto que no abusen más de mi nombre”, puntualizó.

La defensa jurídica del alcalde, a cargo de Fabián Díaz, explicó que están dispuestos a presentarse en caso de ser necesario, pero que hasta el momento no hay comunicados oficiales ni llamados a descargar hechos relacionados.

La personera del municipio de la Tebaida, Jessi Catherine Alape, estuvo presente en la manifestación con el fin de garantizar el derecho a la protesta social y velar porque las autoridades vigilen este presunto hecho.

Las organizaciones feministas seguirán realizando actos pacíficos para visibilizar esta situación, acompañar y brindar respaldo a la madre de la presunta menor afectada y rechazar este tipo de hechos que una vez presentados en la Fiscalía se quedan sin respuesta alguna.

La comisaria de Familia de La Tebaida, Constanza Eugenia Aristizabal, entregó un comunicado en las últimas horas donde advierte que “la autoridad judicial competente solicitó mediante oficio activar la ruta, la cual de manera inmediata se dio inicio al proceso de restablecimiento de derechos. El equipo disciplinario de esta Comisaría realizó las valoraciones sociofamiliar y psicológica de la menor”.

El documento de la Comisaría de Familia agrega que “no dependen de instrumentos políticos para su funcionamiento y precisa que debe ser la autoridad judicial quien establezca la presunto conducta”.