Denuncian extinción provocada de palmas de cera en Salento, Quindío

En la zona urbana del municipio de Salento, al norte del departamento del Quindío, estarían extinguiendo palmas de cera a través, al parecer, de procesos de envenenamiento, esto por un presunto desconocimiento al estar siendo consideradas como un estorbo o un peligro para algunas personas.

Esta situación la puso en evidencia el biólogo egresado de la Universidad del Quindío, Johan Carvajal Hanrryr, quien lleva más de 20 años trabajando con las diferentes especies de la palma de cera, además, es contratista del área ambiental de la alcaldía de esa localidad.

Explicó que en la zona urbana, dentro de las casas antiguas que tienen patios grandes, siempre han existido palmas de cera. Lo preocupante es que estas viviendas están cambiando de dueño, y por un temor infundado de manera equivocada, una persona con conocimientos en la materia las estaría matando sin dejar pruebas.

Le puede interesar: Asesinan a golpes a una mujer de 81 años en Pereira

“Estos nuevos dueños de los predios vienen de grandes ciudades y tienen procesos culturales totalmente diferentes y las palmas, para ellos, se han vuelto un inconveniente y les está generando temor”, expresó el profesional.

Johan Carvajal señaló que “ellos al ver estas palmas tan altas se preguntan qué pasa si se caen sobre la casa y quién responde. Las palmas se han venido muriendo. Encontraron la forma de matarlas y cuando ya se caen sus hojas y esta se seca ya no hay restricción y hay que talarlas”.

El experto manifestó que es muy complejo identificar a la persona que está haciendo esto, pues se ha identificado que sabe hacer el procedimiento y no deja rastros de cómo está matando las palmas.

“Quien lo está haciendo sabe de la biología de la palma, sabe como matarla y no deja rastro, no quedan evidencias y por ende no se puede hacer una judicialización, ni a los propietarios, pues no se sabe quién tiene la técnica”, indicó el biólogo.

Esta especie está protegida por la Ley 61 de 1985, que declara como árbol nacional y símbolo patrio de Colombia a la especie de palma científicamente llamada ceroxylon quindiuense, más conocida como palma de cera siendo una especie que está en peligro de extinción.

Además, se debe tener en cuenta que muchos animales se benefician y se alimentan de los frutos de la palma, por lo se está alterando el equilibrio.

El director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), José Manuel Cortés Orozco, manifestó que se adelantarán acciones con el equipo forestal y ambiental, para hacer seguimiento a esta situación que está afectando el árbol nacional.

Le puede interesar: Sigue la alerta Manizales por aumento en la actividad del volcán Nevado del Ruiz

“En primera instancia vamos a trabajar para verificar dónde se está presentando este tipo de situaciones que es en el casco urbano, también, tomar medidas y acciones encaminadas en saber quiénes están adelantado la práctica de intoxicar a las palmas, e implementar medidas legales, administrativas y jurídicas”, indicó el director de la CRQ.

Cortés Orozco precisó que existen otros métodos para no tener que llegar a matar las palmas de cera, por lo que la recomendación a las personas que crean que presentan algún riesgo, es que se comuniquen con la entidad para determinar qué procedimiento se podría realizar.

Johan Carvajal, mencionó que, aunque son pocos los individuos afectados con esta práctica, si es un impacto importante por lo que representa esta especie para el país, además, porque la cantidad de palmas de cera está diezmada.