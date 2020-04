Denuncian que algunos mercados donados en Quindío se cambian por estupefacientes

En Armenia algunas personas que han recibido mercados donados de $30.000 y $40.000, los están vendiendo en $8.000 y $10.000 pesos y también los están cambiando directamente por estupefacientes.

Ciudadanos denunciaron que en la calle o en la puerta de su casa les han ofrecido paquetes con alimentos o en unidad arroz, frijoles y lentejas por libra, y hasta rollos de papel higiénico individual a cambio de $500 o cualquier moneda.

Lea también: No entregaremos ayudas bajo presión o vías de hecho: Alcaldía de Bogotá

“Estaba yo en la puerta de mi casa mientras mi esposa abordaba el bus para ir a la clínica, se me acercaron dos jóvenes con dos bolsas blancas en las que se veía arroz, frijoles y otras cosas y nos ofrecieron esos mercaditos para que se los compráramos. Claramente les dije que no porque me parece una sinvergüenzada”, narró el denunciante.

Una de las personas que cuida carros en el centro de la capital quindiana, afirmó que ha visto como personas en condición de calle, que han recibido mercados por parte de las autoridades administrativas y gente de buen corazón, van directamente a los expendios o mal llamadas “ollas”, donde les ofrecen pequeñas sumas de dinero, dependiendo de la ansiedad por el consumo de estupefacientes.

“El destino del mercado de $30.000 o $40.000 que recibe un habitante de la calle es venderlo en $8.000, $10.000 o $15.000 máximo les están dando, y ese dinero es para consumir drogas. He estado en sitios donde han entregado 20 y 30 mercados y si de esos, 5 los consumen en realidad es mucho, el resto lo venden”, afirmó el testigo.

Agregó, “esta gente no está utilizando las ayudas como debe ser, si bien lo terminan vendiendo a gente que está en casa para su alimento, no me parece que sea honesto”.

Aseguró que también ha visto como hacen trueque de los productos graneados por dosis de marihuana o papeletas de bazuco. Un atún por ejemplo por dos papeletas de bazuco o una panela por una dosis de marihuana.

“Usted puede llevar en este momento a la olla una chaqueta, una cadena o algo de valor y le dicen no me sirve, pero lleve una libra de arroz y de una se lo cambian por un cacho porque de una libra de arroz comen diez personas y si lleva mercado completo y quieres plata no te dan más de $5.000”, dijo el sujeto.

Lea también: Estos son los cambios de la Ley de Insolvencia para evitar la quiebra de empresas

Concluyó, “he visto llegar al gobernador y al alcalde con las ayudas. Son mercados muy completos que vienen con comida para unos 15 días y en vez de guardarlos como remesa salen a venderlos, le estoy diciendo la realidad de los que está pasando”.

Ante la denuncia, desde organizaciones sociales que están canalizando ayudas humanitarias indicaron que es importante prestar especial atención sobre, a quién o a quienes se les entregan los mercados.

Enfatizaron en que si bien la gran mayoría de aportes son bien utilizados y aprovechados directamente por quienes los reciben, estas situaciones de engaño se están presentando.