Dieciséis perros rescatistas, los nuevos héroes en el departamento de Caldas

La Gobernación de Caldas presentó el programa de 'Especialidad de Búsqueda y Rescate con Caninos K-SAR' Caldas, con el cual pretende seguir siendo referente a nivel nacional en materia de atención de desastres.

Este programa consta de 16 caninos, con sus respectivos compañeros, que son en su gran mayoría bomberos voluntarios de los municipios de Pensilvania, Villamaría, Chinchiná, Manizales y socorristas de la Cruz Roja Colombiana, seccional Caldas.

Los protagonistas de la noticia que ha enternecido al departamento de Caldas son Kim, Teo y Pol de la Cruz Roja Colombiana seccional Caldas; Danzka, Arya, Bruno, Darko y Bongo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Manizales; Kiara y Toby del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pensilvania; Fox, Hades, Venus del Cuerpo de Bomberos de Villamaría; Maya, Canela, Brisa, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chinchiná.

Por su parte, el director de la jefatura de Gestión del Riesgo de Caldas, Félix Ricardo Giraldo, explicó que “hemos decidido apoyar la labor de los socorristas en el departamento con la estrategia 'K-SAR', que es un binomio entre perros y socorristas, los cuales están entrenados para rescatar personas en espacios confinados, deslizamientos o personas desaparecidas al aire libre".

Indicó además que "tenemos como referente el perro que ubicó a varias personas en el deslizamiento que se presentó en la vía Medellín-Bogotá, y este es un claro ejemplo de la importancia de estos animales en las instituciones de socorro”.

A su turno, el secretario de Gobierno de Caldas y quien preside la junta de bomberos departamental, Jhon Jairo Castaño, expresó que “Caldas tiene en el momento el primer comité estructurado de búsqueda y rescate K-SAR, en el que caninos y guías cuentan con los elementos básicos para la atención de emergencias, y los cuales con el tiempo seguirán contando con el acompañamiento de la Administración departamental, con capacitación y elementos tecnológicos para las instituciones que los poseen”.

A propósito de acompañamiento, los guías de estos 16 perros manifestaron que no han visto a los canes, como sus nuevos compañeros de trabajo, sino que se han convertido en un miembro más de sus familias, a los cuales no enseñan, sino que por el contrario recogen de ellos lealtad y entrega por los demás.

Así lo dio a conocer Beatriz Helena Candamíl López y Jhon James Murillo, una pareja de esposos pertenecientes al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Manizales y cuidadores de Arya, Bruno y Darko, los cuales recibieron de las autoridades administrativas esa licencia para poder salvar la vida de quien esté en peligro.

“Yo no tenía perros, pero cierto día mi esposo me invitó a participar de un día como guía canino y desde ahí me enamoré de ellos, conseguí a Arya y la entrenamos desde que tenía un mes de nacida, y ahora es la consentida de Bruno y Darko, quienes también están en este proceso, en el que nosotros no les enseñamos, sino que somos nosotros los que aprendemos de ellos”, dijo Beatriz Helena.

Entre tanto, su esposo Jhon James, resaltó de esta experiencia que, “el proceso de aprendizaje no es solo para las mascotas, sino que requiere de una formación académica para nosotros como personas para comprenderlos a ellos”.

Esta pareja de socorristas no tiene hijos, pero sí tres hermosos perros que a la luz de cualquier realidad, han requerido de dos valiosos cuidadores que les brindan educación, compañía y bienestar.

A este nuevo equipo de búsqueda y rescate de Caldas, la Gobernación de Caldas, en cabeza de la Secretaría de Gobierno, la Jefatura de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Medio Ambiente, les hizo entrega de un guacal, una colchoneta, un collar de intervención, un chip de identificación y su respectivo chaleco de presentación, para cuando se deban desplazar a la atención de cualquier emergencia.