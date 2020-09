El 13 de octubre empezaría la alternancia en algunos colegios oficiales del Quindío

El próximo martes 13 de octubre empezarían los pilotos de alternancia en los colegios oficiales del Quindío. Así lo manifestó el secretario de Educación encargado del departamento, Andrés Londoño, ante las inquietudes que ha surgido en las comunidades educativas de los diferentes municipios.

El funcionario indicó que se están adelantando encuentros con las juntas municipales de Educación y las autoridades de salud, para definir, de manera planificada, lo que tiene que ver con las adecuaciones, la voluntariedad, los procesos de bioseguridad y campañas de autocuidado.

Dijo que “es importante que la gente sepa que no vamos a tomar decisiones improvisadas y que en el caso en que retornemos a estas actividades, estas serán de manera planificadas y autorizadas por la Secretaría de Salud”.

El Secretario de Educación (e) manifestó que se están desarrollando mesas de trabajo con la Secretaría de Salud, con el propósito de verificar los protocolos de bioseguridad en cada una de las instituciones educativas que quieran adoptar el modelo.

“Es un modelo que no va a ser masivo, además, será definido para un grupo exclusivo o selecto de estudiantes y aún estamos estudiando este tipo de situaciones”, expresó.

Se espera que las actividades se lleven a cabo luego de la semana de desarrollo institucional, cuando se tiene previsto que estén materializados varios procesos de bioseguridad.

Londoño confirmó que ya firmó un decreto con el que se permite la transferencia de recursos a las instituciones educativas para la compra de elementos de bioseguridad; además, se conoció que existe un presupuesto de $517 millones para estas actividades.

El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Quindío (SUTEQ), Héctor Elías Leal, dijo que se mantienen encendidas las alarmas por esta situación, ya que siguen en contra de los posibles procesos de alternancia anunciados en tres municipios del Quindío.

El dirigente sindical rechazó que algunos docentes estén acudiendo a las sedes educativas, para llevar a cabo otras actividades como la entrega de las raciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y otros elementos, así sea de manera voluntaria.

“Obviamente no está hecha la implementación de las adecuaciones de la infraestructura, eso no es cuestión de colocar dos lavamanos o dos sanitarios, ya que se requiere una dotación importante, porque no sabemos hasta cuando va a durar la pandemia”, indicó Leal.

El directivo del sindicato aclaró que deben existir garantías laborales para los docentes que no van a poder asistir a los colegios; además, llamó la atención porque los maestros no cuentan con afiliación a salud ocupacional.

El tema sigue siendo objeto de debate, pues se advierte del inconformismo de docentes y padres de familia sobre la alternancia y el llamado para terminar el año a través de la virtualidad.