El Alcalde de La Virginia, Risaralda, dio positivo para coronavirus

José Villada, alcalde del municipio metropolitano de La Virginia, se convirtió en el tercer mandatario risaraldense en contagiarse de coronavirus, desde que comenzó la pandemia.

Según anunció en sus redes sociales, hace pocos días estuvo en contacto con una persona que resultó positiva para la enfermedad, por lo cual decidió de inmediato realizarse la prueba en un laboratorio privado de la capital del departamento.

“Lamentablemente, quiero dar una noticia que no es muy buena para mí, para mi familia, para los virginianos ni la administración, debido a que tuve contacto con una persona que tiene covid-19, inmediatamente fui a Pereira a hacerme la prueba. Porque tengo que ser responsable con ustedes, les quiero decir que salió positiva”, narró Villada.

El Alcalde aseguró que “me he cuidado mucho, he seguido todos los protocolos de bioseguridad, pero Dios sabe hacer sus cosas. Yo pienso que ya no queda sino esperar a recuperarme, me encuentro bien de salud”.

Actualmente, el mandatario se encuentra cumpliendo con el respectivo aislamiento a la expectativa de no presentar complicaciones para retomar, en los próximos días, sus funciones al frente de la Administración del municipio de La Virginia, el cual, junto a Dosquebradas, compone el Área Metropolitana de Pereira.

El día anterior, el Instituto Nacional de Salud (INS) reportó cuatro nuevos casos de coronavirus en la localidad; con estos, el total de casos históricos asciende a 593, de los cuales 93 continúan activos. Al respecto, Villada envió un mensaje a los virginianos, “cuidémonos y protejámonos, ese es el llamado nuevamente a cada uno de ustedes”.

Cabe recordar que desde que llegó la pandemia de covid-19 a Risaralda, a mediados del mes de marzo, tres mandatarios se han contagiado: el Gobernador de Risaralda, el Alcalde de Quinchía y ahora el Alcalde de La Virginia.