Desde que se inició la emergencia nacional ocasionada por la COVID-19, las autoridades de Manizales instalaron, en el sector del Arenillo, un punto de atención especial en el que tanto hombres como mujeres sin recursos pueden quedarse, y además tienen alimentación, salud y recreación.

A este lugar llegaron otras personas que por su condición falta de dinero, familia o algún apoyo no tenían un sitio seguro para aislarse. Es el caso de María Cecilia Osorio Betancur y Alfonso Ardila Márquez, quienes no son ciudadanos habitantes de calle, pero cuando se inició la emergencia por cosas de la vida llegaron al albergue.

Así lo narró Osorio, natural de Manzanares, Caldas: “Estaba en Neira visitando una niña que también es misionera de Dios, me dirigía hacía Bogotá y se presentó esta emergencia, no tenía a donde ir, llegué a este lugar donde me alojaron y aquí conocí a mi novio. El matrimonio me lo propuso el miércoles Santo. Quedé sorprendida por el tiempo, pero sé que todo esto es plan de Dios para llegar al sacramento del matrimonio”.

María Cecilia aseguró que su sueño siempre fue casarse pero que tuvo dificultades en su vida que se lo impidieron. Sin embargo, ahora eso cambió cuando conoció a Alfonso Ardila Márquez, quien en este lugar encontró a la mujer que lo acompañará el resto de su vida, luego de quedar viudo hace varios años.

El señor Ardila Márquez trabaja en el sector de la construcción y tuvo un accidente: un fuerte golpe en su cabeza lo dejó tendido en la vía pública sin orientación. Funcionarios de la Secretaría de Gobierno de Manizales lo recogieron, le prestaron asistencia médica y para no exponerlo, pues no recordaba nada, lo llevaron a este lugar para resguardarse en el tiempo de la cuarentena.

“Yo por casualidad llegué a este lugar porque lo mío fue una caída de un andamio que me dejó un trauma a nivel cerebral y además tenía un tumor. Doy gracias a Dios el haberla conocido, porque desde que estoy con ella no he vuelto a convulsionar; es lo mejor que me ha pasado porque queda demostrado que el amor si existe, me he dedicado a ella y así será por mucho tiempo”, dijo Alfonso al ver sonriente a su nueva esposa.

Testigos del amor que entre ellos surgió, las personas encargadas del albergue, al conocer que se querían casar, organizaron la boda, y un habitante de calle que estudió para ser sacerdote 8 meses en el seminario dirigió la ceremonia simbólica.

El evento tuvo el apoyo de un sin número de personas que contribuyeron con los vestidos de la pareja y de incluso sus damas de honor, que también celebraron el amor de esta pareja que se convierte en el símbolo del apoyo de unos con otros para sobrellevar esta crisis.

La nueva pareja de esposos asegura que cuando todo esto termine, formalizaran su relación de manera oficial y continuaran predicando la palabra de Dios donde la vida los ponga.

Finalmente, la profesional en Desarrollo Familiar de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Manizales, Yancarla Sánchez, y quien está a cargo de este lugar, manifestó que el evento desarrollado sirvió como un mensaje de reflexión y aliento.

“Durante esta atención que se les da a los habitantes de calle que encontramos en Manizales durante la emergencia, ellos han sido una pareja muy significativa, ya que han apoyado a sus compañeros en estos momentos tan difíciles, pues ninguno tiene a sus familiares cerca”, añadió Sánchez.