En estado crítico está un niño agredido por otro menor en un colegio de Manizales

Un angustioso relato hizo la mamá del niño de 14 años, herido de gravedad con arma blanca por otro menor, en hechos que habrían ocurrido en la Institución Educativa Rural San Peregrino de Manizales.

“Mi niño está muy delicado en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Santasofía, donde se encuentra intubado, después de una segunda cirugía de corazón y prácticamente se debate entre la vida y la muerte”, explicó Sandra Marcela Salazar.

Dijo que su hijo fue atacado en tres veces, lesionando su corazón, la vena aorta y un pulmón, tras haberse presentado al parecer una riña o un enfrentamiento en la cancha de deporte de la institución, según algunas versiones.

La angustiada madre de Yilver Alexánder Londoño Salazar agregó que el infractor es un muchacho de 17 años, quien fue aprehendido y hay un video que ya posee la Policía, en el que se registra la acción, al tiempo que exigió que se haga justicia porque su hijo está muy mal.

“En el colegio no nos dice absolutamente nada sobre lo que ocurrió. Y mucho más grave es que en el momento que ocurrieron los hechos no había un profesor o un directivo cerca y debo decir también que a mi hijo ya me lo habían amenazado y no actuaron”, denunció.

Agregó que en el colegio alegan que el menor agresor no estudia allí y se preguntó y cómo dejan entrar a un muchacho y armado?. Esas son las irregularidades que la comunidad reprocha, dijo.

Marcela agradeció la atención de los médicos del hospital Santasofía, quienes le salvaron la vida a Yilver, porque cuando lo ingresamos, prácticamente estaba muerto.

Entre tanto, los directivos del colegio San Peregrino expidieron un comunicado en el que dicen que "el 01 de noviembre fue agredido con arma cortopunzante el menor Yilver Alexánder Londoño Salazar, estudiante del grado sexto de nuestra institución educativa en el momento en el que se dirigía para su casa, luego de terminar la jornada escolar".

Agrega el comunicado que el agresor es otro menor ajeno a la institución, el cual se encuentra plenamente identificado. Las causas y circunstancias que rodearon el hecho, se desconocen y son materia de investigación por las autoridades competentes.