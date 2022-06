Decenas de personas que buscaron atención, anoche, en el servicio de urgencias del Hospital San Marcos de Chinchiná, tuvieron que devolverse a sus casas con las dolencias que los aquejaban y sin que los viera algún médico o qué les recetaran así fuera una pastilla.

En videos aficionados quedaron grabadas las escenas de en las que el Cuerpo de Bomberos de esa localidad llegó en su ambulancia con un hombre herido y la respuesta de los agentes de seguridad fue que: “no hay cómo atenderlo porque no hay médicos”.

Los socorristas tuvieron que volver a montar al herido al vehículo de emergencias y prestarle algún tipo de atención, ante la negativa del servicio en el San Marcos. Labor compleja además porque el paciente se había tornado violento.

En esa misma grabación, una mujer manifestó que había llegado con su mamá que tenía los niveles de azúcar por encima de 500 y pese al alto riesgo que esto representa en su salud, tampoco la atendieron porque no había médicos.

La paciente no tuvo de otra que sentarse en el andén y esperar a ver si horas después la atendían, eso sí, confiando en que su diabetes no fuera a causarle una complicación mayor como un estado de coma.

Los ciudadanos que en medio de la indignación grabaron los momentos de alta tensión también denunciaron lo que podría ser un caso de tráfico de influencias, pues captaron el momento en que a un paciente lo ingresaron al servicio de urgencias y este llegó acompañado de una mujer vestida de civil a quien señalaron ser médica de ese centro asistencial.

“Ahora dijeron que no había médico y le negaron el servicio a una persona que requería ser ingresada. Ahora sí abrieron la puerta. A qué estamos jugando la médica está con ropa particular. Si hay médicos, por qué no tienen sus respectivos atuendos”, manifestó un hombre que grabó la compleja situación.

Este medio conoció que en el Hospital San Marcos de Chinchiná hay una crisis económica y que desde hace varias semanas al personal médico no les pagan sus sueldos, situación que ha originado que el servicio de urgencias y otras dependencias estén escasos de profesionales de la salud.

El San Marcos es uno de los hospitales de mayor importancia para el Centro Sur de Caldas, pues además de tener un potencial de usuarios de unos 54 mil habitantes de Chinchiná, también es el hospital que atiende a habitantes de las zonas urbanas y rural de Palestina y casos de siniestros viales que se puedan registrar en la Autopista del Café y la antigua vía que comunica a Chinchiná con Manizales.

La única alternativa en atención en salud y sobre todo el servicio de urgencias para la población afectada es algún centro hospitalario en Manizales, pero en horas de la noche y la madrugada no hay servicio público de transporte entre estos dos municipios, lo cual dificulta aún más la situación. La única forma sería en un expreso, que tiene elevados costos.

La crisis del San Marcos la han denunciado los ciudadanos afectados desde hace algunas semanas, sin embargo, ninguna autoridad administrativa ni de salud del departamento ha hecho un pronunciamiento sobre esta situación que afecta a más de 70 mil personas en el Centro Sur de Caldas.