En operativo relámpago rescatan a bebé secuestrada en Calarcá (Quindío)

El secuestro de una bebé de tan solo 15 días de nacida este lunes en Calarcá (Quindío), revolucionó a las autoridades y a los habitantes de diferentes municipios en el Quindío.

Sin embargo, las autoridades implementaron un 'plan candado' en la región y lograron el rescate de la menor horas después de su plagio.

Lea también: Ordenan trasladar a “alias Satanás” luego de continuar amenazando desde la cárcel en Girón

Una vez se conoció del rapto de la recién nacida en el barrio Las Américas, el alcalde de Calarcá, Sebastián Ramos, ordenó el despliegue en los puntos de ingreso y salida del municipio y de todo el departamento.

Personal de la Fiscalía, el Ejército y la Policía Nacional, adelantaban tareas operativas en diferentes municipios y tres horas después se logró dar con el paradero de la bebé en sector del barrio Los Alamos en la capital quindiana.

El alcalde Sebastián Ramos señaló que “gracias a ese trabajo articulado entre todas las entidades, logramos el rescate en la ciudad de Armenia de Dara y esto demuestra una vez más que el trabajo entre las autoridades y la comunidad da fruto. Logramos el rescate en tiempo record. Nos sentimos muy contentos por los resultados de hoy y le recomendamos a los padres de familia que cuiden muy a sus niños”.

Ángela Bermudez tía de la bebé, relató que “cuando yo subí con la niña ese carro en el que se la llevaron ya estaba parqueado allí, la señora esa se me acercó y me dijo que la niña estaba muy linda y que si la podía cargar un momento, yo tenía la mitad del cuerpo dentro de la camioneta y la mitad por fuera, de repente el conductor aceleró a fondo y aunque yo corría y me agarré de donde pude, me arrastró por el piso y se dieron a la fuga”.

Le puede interesar:¿Cuál es el peaje de Colombia que subió un 100%? Precio quedó en $50.000

Ángela Bermudez aseguró que “hoy siento una felicidad inmensa y más aun porque yo la tenía en mis brazos y yo fui la que viví ese momento tan horrible, no he podido ni dormir porque se me viene a la mente esa imagen de lo que pasó”.

Tras las acciones de las autoridades, una mujer fue capturada y está siendo judicializada por el delito de secuestro.