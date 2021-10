Científicos y autoridades advierten que en el Quindío se podría dar un aumento de casos de Covid 19 en las próximas semanas, ante el impacto de la variante Delta que ya circula en el departamento.

Luego que desde el Instituto Nacional de Salud, INS, confirmaran que esta variante ya está en el territorio quindiano, el decano de la facultad de Medicina de la Universidad del Quindío Jorge Luís Duque Valencia, indicó que si bien la velocidad de propagación en este caso no es tan acelerada, sí es importante prestarle atención a las implicaciones que tiene.

“Al Quindío no había llegado la variante Delta, hasta esta semana que se reportó que ya la teníamos circulando. Afortunadamente no es la variante más significativa en el departamento pero su presencia en la región ha demostrado ser más contagiosa pero no más mortal lo que podría representar un nuevo aumento de casos Covid”, dijo Jorge Luís Duque.

El médico Duque Valencia explicó: “la variante Mu de la Covid-19, que circulaba hasta hace algunas semanas, tenía una capacidad de contagio de 1 o 2 pacientes por infectado mientras la Delta infecta entre 5 y 8 personas por infectado, lo cual es riesgoso”.

Por su parte el también médico y doctor en ciencias biomédicas, Jorge Enrique Gómez Marín, habló de la importancia de que quienes aún no se han vacunado accedan ya al biológico.

“Efectivamente lo que hace la llegada de Delta es prever un aumento de casos que de hecho ya se empiezan a presentar, lo importante es completar la cobertura de vacunación porque la ocupación de las UCI se podría empezar a dar con quienes han sido renuentes a aplicación al biológico”, Jorge Enrique Gómez.

Los científicos enfatizaron en que la presencia de la variante Delta es un llamado al autocuidado y a completar esquemas de vacunación, pues esta variante ha demostrado ser más agresiva con aquellos que no cuentan con la vacuna.

Yenny Alexandra Trujillo Alzate, secretaria de Salud del Quindío, indicó que la vacunación en el departamento avanza a buen ritmo y que algunos municipios alcanzan el 90 % de vacunación de sus habitantes.

“Hemos recibido un total de 576.909 dosis de vacunas donde hemos aplicado un 94%, invitamos a todas las personas a que completen su esquema de vacunación especialmente a los mayores de 12 años, a las mujeres en embarazo y al resto de población”, manifestó.