“Estamos listos para tu funeral”: polémica campaña que se niega a retirar la Gobernación de Caldas 

Tras la fuerte polémica que ha generado entre ciudadanos y algunas entidades la campaña ‘Estamos listos…’, por la crudeza con que se dirige a los caldenses, la Gobernación de este departamento salió en defensa de las vallas y expresó que es la forma de mostrarle a los ciudadanos que la Covid y la pólvora no son un juego.

Pues la campaña que, a través de vallas, expresa frases como “Estamos listos para tu funeral”. “Adquirimos más bolsas negras para agilizar tu funeral”. “Nuestros médicos te esperan para la cirugía que necesita tu hijo quemado con pólvora”. “Ya tenemos espacios en la morgue, ya tenemos médicos forenses, ya tenemos espacios en el horno crematorio…”, ha logrado, sin duda, captar la atención de ciudadanos y entidades que tomaron como “chocantes y agresivos los mensajes”.

Es por esto que tanto ciudadanos, como algunas entidades y personeros han pedido que las pancartas sean retiradas. La polémica ha trascendido también a las redes sociales despertando todo tipo de reacciones, a favor y en contra, no solo de caldenses sino de colombianos en distintas regiones.

Sin embargo, los autores de la campaña se niegan a retirar las vallas y los mensajes manifestando que, aunque son ‘crudos’, no están alejados de la realidad que se puede vivir, no solo en el departamento sino en el país, si no se toma conciencia sobre los autocuidados frente a la Covid-19 y el uso irresponsable de pólvora, especialmente en época decembrina.

“Es un mensaje directo que nos duele, pero que dice la verdad”, manifestó el gobernador Luis Carlos Velásquez, al tiempo que aclaró que la campaña es impulsada desde la Dirección Territorial de Salud de Caldas.

“Yo entiendo que esta no es la campaña que quisiéramos ver en navidad, más en un país como Colombia, pero en Caldas nosotros proyectábamos que en pico de la pandemia llegaríamos a 16 mil personas positivas, y hoy ya la proyección dice que en enero vamos a llegar a 58 mil casos. Entonces teníamos que actuar, y esta herramienta está funcionando”, agregó Velásquez.

Al cuestionarle sobre la crudeza de los mensajes y el impacto negativo que puede tener en las personas, además de la posibilidad de cambiar la campaña por una más amable para la sociedad, desde la Gobernación explicaron que, debido a las altas cifras de Covid y el riesgo inminente por uso irresponsable de pólvora, hubo una “necesidad de generar un fuerte impacto, y aunque los mensajes pueden resultar agresivos, tienen la contundencia que no se había logrado en el pasado con otras campañas que tuvieron un tono más positivo”.

“Identificamos que, al parecer, la pandemia se volvió un ‘paisaje’, no puede volverse normal, por eso decidimos hacer esta campaña ácida y fuerte, diciéndoles a los irresponsables que salen sin tapabocas: ‘Estamos listos’ con bolsas negras. A mí me alegra mucho que la campaña esté despertando conciencia, que reviva la urgencia e importancia de cuidarnos durante esta pandemia”, insistió el gobernador Luis Carlos Velásquez.

Por su parte, el director de la Territorial de Salud, Carlos Iván Heredia Ferreira, también defendió mantener esta campaña pese a la polémica, asegurando que puede ayudar a generar conciencia y evitar cifras lamentables en estos dos temas que preocupan al departamento.

Heredia manifestó que la campaña, aunque puede resultar chocante, invita a la autoconfrontación y genera reflexiones alrededor de la pandemia. “Es una campaña que moviliza el pensamiento de las personas para que miren el riesgo en que están, desde otra perspectiva. Tenemos piezas educativas, pedagógicas y piezas que invitan a la autoconfrontación, que generen esa discusión que se dan, porque están poniendo el covid y las medidas de protección en tema de toda la gente”.

Pese a la polémica, la campaña sigue en marcha y las vallas siguen siendo visibles ante la comunidad que se divide entre quienes se escandalizan con los anuncios y quienes reconocen que es la forma de tomar conciencia.