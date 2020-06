Extreman medidas de bioseguridad en resguardos indígenas de Risaralda

Luego de que un joven indígena de 17 años, de un resguardo ubicado en el municipio de Pueblo Rico, al occidente de Risaralda, en límites con el Chocó, fue diagnosticado con el Covid-19, las autoridades de salud del departamento adoptaron medidas sanitarias, entre ellas el inicio de un cerco epidemiológico con varios de los docentes que dictan clases en el plantel educativo al que pertenece el indígena contagiado.

De acuerdo con Javier Darío Marulanda, secretario de Salud de Risaralda, una de las hipótesis que se maneja en estos momentos es que posiblemente uno de los docentes que vive por fuera del resguardo indígena del Guadual, pudo haber llevado el virus a dicha zona, razón por lo cual se inició esta acción preventiva con siete de los educadores.

“Tenemos una hipótesis que todavía no está confirmada pero la más cercana es que ellos no pararon el estudio en esa escuela de la comunidad indígena, pues no pararon porque estaban en cuarentena y no veían riesgos, ya que ni en el occidente de Risaralda, ni en ese propio resguardo, ni siquiera directamente en Santa Cecila, que es paso obligado entre Risaralda y Chocó, habían casos de Covid-19", indicó.