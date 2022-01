Falta de profesores afecta la presencialidad en varios colegios de Pereira

Hay preocupación e incertidumbre en los padres de familia de los megacolegios de Málaga en el Parque Industrial, y del barrio Tokio en la comuna Villa Santana, ambos en Pereira, pues no saben cuándo sus hijos iniciarán las clases presenciales.

Y es que, según lo indicado por Wilson Ordóñez, presidente de la Asociación de Padres del colegio de Málaga, en esta institución educativa, por cuenta de algunas problemáticas, hoy no tienen contratado el personal docente ni administrativo que requieren.

“El viernes en la tarde nos informaron a algunos padres de que no podían los menores ingresar a las clases el lunes como estaba programado por el Ministerio de Educación, pero no tenemos mucha información sobre qué fue lo que pasó, lo único que sabemos es que no hay clases por ahora, al parecer, porque no se ha hecho la contratación del personal necesario para el colegio, pero nadie nos da razón oficial, solo nos toca ver el colegio tristemente solo”, indicó el presidente de la Asociación de Padres de la institución educativa.

Ordoñez también explicó que “este colegio funciona bajo la modalidad de concesión hace más de 10 años, estaba siendo administrado por la Universidad Tecnológica de Pereira, a través del Alma Mater y la empresa Sueje, por lo que todos los docentes son de la universidad, que hace la contratación con la Alcaldía y la Secretaría de Educación”.

Según Wilson Ordóñez, presidente de la Asociación de Padres del colegio de Málaga, son más de 1200 niños y niñas del sector, principalmente de bajos recursos, los que están en estos momentos a la deriva académica, pues de momento no tienen una fecha establecida de cuándo se le dará solución a esta lamentable situación, la cual también se está registrando en el colegio de Tokio, por lo que especula que la cifra de menores que no saben cuándo empezarán las clases, es aún mayor en Pereira.

Ante esta situación, la secretaria de Educación de Pereira, Diana María Ramírez, respondió que ya están trabajando para darle solución al tema, lo más pronto posible.

“A la fecha tenemos garantizada la prestación del servicio con 6.900 millones de pesos para toda la vigencia 2022; la asignación del Ministerio de Educación apenas llegó a mediados del mes de enero y pues por obvias razones estamos haciendo los ajustes pertinentes para poder garantizar el inicio de las clases lo más pronto en esas instituciones”, manifestó la secretaria Ramírez.

Por su parte, desde la empresa Sistema Universitario Del Eje Cafetero (Sueje), que tenía a su cargo el manejo administrativo y la contratación de los docentes de los megacolegios de Tokio y Málaga por 12 años a través de la UTP, indicaron que con tiempo le manifestaron a la Alcaldía de Pereira la intención de continuar con dicha concesión, pero que el proceso se dilató en la administración municipal y por ello a hoy, la misma está vencida y no pueden contratar el personal necesario.

Sin embargo, señalaron que conocen que el proceso contractual para retomar la concesión avanza a buen ritmo, donde al parecer, el principal problema fue la asignación presupuestal, por parte del Ministerio de Educación, unos fondos que la secretaria del ramo en la ciudad, Diana María Ramírez, confirmó que sólo llegaron hasta la segunda semana de enero, por lo que es cuestión de días para que se solucione la contratación del personal en ambas instituciones educativas y así puedan los más de mil estudiantes, iniciar su año escolar.