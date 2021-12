Funcionario de empresa Aguas y Aguas de Pereira le dio golpiza a su esposa

El nuevo caso de violencia intrafamiliar fue denunciado ante las autoridades judiciales por parte de la misma víctima, Diana Marcela Romero, quien narró que su pareja sentimental, un funcionario de alto rango de la empresa Aguas y Aguas de Pereira, le propinó una fuerte golpiza, sólo porque se fue con su hijo de cuatro años a una novena navideña.

Según la víctima, el hombre se enojó porque según él ella había salido de la casa sin su permiso.

“Cuando llegué a la casa estaba súper grosero, me estrujó y no quise dormir con él, al otro día me encerré en el apartamento y le dije que le iba a dejar las cosas en algún lado porque no quería nada más con él y me golpeó delante de mi hijo de 4 años”, narró la mujer.

Adicionalmente, la víctima de esta agresión dijo que “ me cogió del cuello y me arrojó contra la pared, una bofetada en el rostro y un golpe en el pecho. Él es un funcionario de la Empresa Aguas y Aguas de Pereira; se llama Carlos Humberto Vélez Moreno”.

El agresor fue capturado por las autoridades policiales, sin embargo, hoy se encuentra en libertad, y dice la propia víctima, que le está argumentando a ella y a su familia que por su cargo de funcionario público en Aguas y Aguas de Pereira su pareja agredida no tiene mucho por hacer en el proceso.

La mujer dijo además que una vez fue valorada por Medicina Legal, se estableció que tiene lesiones en el cuello por ahorcamiento, morados en la cara donde fue golpeada y un fuerte golpe en el lado derecho de la cabeza.

La Personera de Pereira, Sandra Lorena Cárdenas, activo todas las rutas de atención al caso de esta mujer que fue golpeada por su pareja sentimental, quien según el Ministerio Público no sólo fue víctima de maltrato físico sino psicológico.

Según Cárdenas se ha conocido este año cinco casos de funcionarios públicos que han golpeado a sus esposas o compañeras sentimentales, situación que no se puede tolerar, por lo que invitó a las víctimas de violencia y a la comunidad en general a denunciar cualquier caso de agresiones intrafamiliares.