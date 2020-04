Funcionarios que violaron la cuarentena ofrecieron disculpas en La Dorada (Caldas)

Leer más: Sector de la construcción en Caldas está listo para ponerle "manos a la obra"

Dijo que se conoció una grabación en la que 12 de sus funcionarios celebraban el cumpleaños de tres compañeros de la oficina de Bienestar Social y el hecho se evidenció además en fotografías que circularon en redes sociales.

“Esto causó mucha inconformidad y malestar entre la comunidad, por una razón muy sencilla y es que nuestro municipio está viviendo momentos muy difíciles por cuenta de la pandemia”, dijo el alcalde.

“La única arma que tenemos para hacerle frente a este virus, es el aislamiento obligatorio y nuestros funcionarios se reunieron para celebrar cuando tienen que ser los primeros en dar buen ejemplo de comportamiento y de acatamiento de las directrices del gobierno nacional”, indicó el alcalde notablemente indignado.

Agregó que si bien no hubo trago, ni música, sólo el gesto de un buen compañerismo, cometieron ese error. No tenían tapabocas, no estaban provistos de medidas de auto-cuidado y no respetaron el aislamiento, por lo que él mismo le pidió a la policía que les impusiera los respectivos comparendos, contó el alcalde César Alzate.

Aceptaron la equivocación

Posteriormente, el alcalde de La Dorada reunió a los funcionarios que protagonizaron tan vergonzoso hecho y los exhortó a que públicamente ofrecieran disculpas a la comunidad de La Dorada-Caldas, del departamento y del país, porque "es toda Colombia la que está en cuarentena".

Para tal fin, se reunieron en la estación de policía donde les adelantaban el comparendo y guardando las distancias sugeridas, cada uno ofreció perdón por sus actuaciones irresponsables.

Uno de ellos dijo que: “Me dirijo a toda La Dorada, a toda la comunidad que en este momento nos está juzgando de una manera que lo deben hacer porque nosotros somos los responsables. Todo el grupo de trabajo quisimos tener un detalle con tres compañeros que estaban de cumpleaños, pero también entendemos que no debió haber sido de esa manera, pues si les estamos pidiendo a ustedes que se queden en casa, que no hagan fiestas, pues somos los primeros en dar ejemplo”.

Agregó que: “cometimos un error y hoy estamos recibiendo una sanción que sabemos es justa porque hicimos lo que no debimos hacer”.

Al dirigirse al alcalde, el funcionario le dijo que; a usted señor alcalde a toda la comunidad les pedimos disculpas, perdón porque nuestro comportamiento no fue el indicado”.

La sanción para los 12 funcionarios fue una multa de casi un millón de pesos para cada uno, de acuerdo con el código de policía.

El hecho causó indignación, porque el puerto caldense de La Dorada es considerado por el Ministerio de Salud como el foco del contagio del coronavirus en el departamento de Caldas.

Hasta el momento La Dorada registra más de la mitad de todos los casos positivos para coronavirus en todo el departamento. De los 52 pacientes, 30 son del puerto caldense, que a propósito los dos más recientes son justamente de esa localidad, uno de ellos es un médico de 47 años.