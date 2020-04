Gobernador de Caldas dice que las EPS son peores que el coronavirus

"Necesitamos proteger los derechos fundamentales y por eso necesitamos que las EPS le paguen a Caldas", resaltó el mandatario.

De igual maenra, el gobernador de los caldenses aseguró que dichas entidades no han estado a la altura de la atención que a gente necesita. "Vemos un ministro de salud, al cual yo le creo, pero que siento que las EPS no le están copiando al ministro".

"Le suplicamos a las EPS que tengan caridad y el más mínimo sentido de solidaridad y que le transfieran esos recursos al pueblo colombiano que lo está esperando", resaltó el funcionario.

Por otra parte, Luis Carlos Velásquez indicó que no se trata de un compromiso reciente, pues existen EPS que han sido liquidades y "no asoman la cara" para responder a su deuda con el pueblo colombiano. "Vemos una cartera que envejece y las EPS no responde, la Supersalud tiene que entrar a tomar acciones en el problema".